IIT in Abu Dhabi: IIT दिल्ली का अबू धाबी में कैंपस खुला

भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस खोला है।

अबू धाबी कैंपस की स्थापना

IIT दिल्ली का अबू धाबी कैंपस UAE और भारत के बीच शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग को और अधिक बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कैंपस का उद्घाटन 2024 में किया गया, इसके पहले बैच में 52 छात्र शामिल किए गए हैं जिन्होंने एडवांस जेईई टेस्ट पास किया है। इस कैंपस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, पर्यावरण विज्ञान और ऊर्जा प्रबंधन में उच्च शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

advertisement

भारत और यूएई के बीच बढ़ते संबंध

IIT दिल्ली का अबू धाबी में कैंपस खोलना, भारत और यूएई के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग का परिणाम है। दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध हैं। इस पहल से दोनों देशों के छात्रों और शोधकर्ताओं को आपस में सीखने और सहयोग करने के अवसर मिलेंगे, जिससे वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी।

छात्र और संकाय के लिए अवसर

अबू धाबी में IIT दिल्ली के कैंपस का खुलना छात्रों और शिक्षकों के लिए भी नए अवसर लेकर आया है। यहां विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाओं और शोध प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जा रहा है, जो छात्रों को नए और उभरते तकनीकी क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान करने का मौका देगा।