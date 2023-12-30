scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसAyodhya में PM Modi के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़, मोदी-मोदी के नारे लगाकर जनता कर रही अभिनंदन

Ayodhya में PM Modi के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़, मोदी-मोदी के नारे लगाकर जनता कर रही अभिनंदन

इस रोड शो में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। रोड शो के बाद पीएम मोदी नए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद एक रैली को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 30, 2023 14:50 IST
PM Modi आज Ayodhya में हैं
PM Modi आज Ayodhya में हैं

PM Modi आज Ayodhya में हैं। वे अयोध्या में आज 15,700 करोड़ की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अयोध्या धाम जंक्शन से 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज अयोध्या में करीब 15 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ अयोध्या में पीएम मोदी का विशाल रोड शो जारी है। दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए जनसभा स्थल पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए लोग पीएम मोदी को सुनने पहुंच रहे हैं। रैली वाली जगह पर लोग मोदी-मोदी के नारे लगा रहे हैं। इसके साथ ही वे भगवान श्रीराम की भी जय-जयकार कर रहे हैं। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने अयोध्या में धर्म पथ से रोड शो शुरू किया है। पीएम मोदी अपने काफिले के साथ तुलसी उद्यान तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद पीएम मोदी हनुमानगढ़ी चौराहा, बिड़ला धर्मशाला और श्री राम चिकित्सालय से होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे।

advertisement

Also Read: Poco X6 Series का Teaser जारी, भारत में जल्द होगी लॉन्चिंग

पीएम मोदी के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग मोदी-मोदी और जय श्रीराम के नारे लगा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोग पीएम मोदी पर फूल भी बरसा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अयोध्या में शुरू हो गया है। यहां भारी संख्या में लोग पीएम मोदी का अभिनंदन करने के लिए सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। लोग मोदी-मोदी के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के वाल्मिकी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर CM Yogi Adityanath ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। पीएम मोदी थोड़ी देर में धर्म पथ पहुंचेंगे और वहां से 15 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत करेंगे। इस रोड शो में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। रोड शो के बाद पीएम मोदी नए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद एक रैली को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 30, 2023