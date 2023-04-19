भारत आबादी में चीन को कबतक छोड़ेगा पीछे?

scorecardresearch
संयुक्त राष्ट्र के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत इस साल के मध्य तक चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के "स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, 2023" के डेटा का अनुमान है कि भारत की जनसंख्या चीन के लिए 1.4257 बिलियन के मुकाबले 1.4286 बिलियन हो जाएगी।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 19, 2023 16:14 IST
2023 में आबादी में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा-रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत इस साल के मध्य तक चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के "स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, 2023" के डेटा का अनुमान है कि भारत की जनसंख्या चीन के लिए 1.4257 बिलियन के मुकाबले 1.4286 बिलियन हो जाएगी।

पिछले साल, छह दशकों में पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट आई थी। इस बीच, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 2011 के बाद से औसतन 1.2% रही है, जबकि पिछले 10 वर्षों में यह 1.7% थी।

रॉयटर्स के अनुसार, यूएनएफपीए इंडिया के प्रतिनिधि एंड्रिया वोजनार ने कहा, "भारतीय सर्वेक्षण के निष्कर्ष बताते हैं कि जनसंख्या की चिंता आम जनता लोगों को पता है। लेकिन फिर भी भारत में जनसंख्या बढ़ने की दर कायम है। भारत सरकार के लिए अपनी जनसंख्या को नियंत्रित रखना एक चुनौती होगी।

