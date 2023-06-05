Odisha ट्रेन हादसे के बच्चों के लिए मदद के लिए बढ़े हाथ

Odisha ट्रेन हादसे को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है, बीते शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे में लगभग 288 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 1,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। घटना की खबर मिलते प्रशासनिक अमला राहत कार्य में जुटा हुआ है। इसी के बीच Adani समूह और भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी Virender Sehwag ने ट्रेन हादसे ने खोये माता पिता के बच्चों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है।

इस रेल हादसे में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है, ऐसे सभी बच्चों की स्कूली शिक्षा का खर्च Gautam Adani ने उठाने का फैसला किया है। पूर्व क्रिकेटरVirender Sehwag ने भी मृतकों के बच्चों को अपने स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। गौतम अडाणी ने ट्वीट कर कहा, 'ओडिशा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद व्यथित हैं। हमने फैसला लिया है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडाणी ग्रुप उठाएगा।' अडाणी ने आगे कहा, 'पीड़ितों एवं उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर कल मिले यह हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है।'

Gautam Adani ने किया ट्वीट