Odisha ट्रेन हादसे के बच्चों के लिए मदद के लिए बढ़े हाथ
Odisha ट्रेन हादसे को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है, बीते शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे में लगभग 288 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 1,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। घटना की खबर मिलते प्रशासनिक अमला राहत कार्य में जुटा हुआ है। इसी के बीच अडानी समूह और भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र साहवाग ने ट्रेन हादसे ने खोये माता पिता के बच्चों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। इस रेल हादसे में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है, ऐसे सभी बच्चों की स्कूली शिक्षा का खर्च गौतम अदाणी ने उठाने का फैसला किया है।
Odisha ट्रेन हादसे को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है, बीते शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे में लगभग 288 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 1,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। घटना की खबर मिलते प्रशासनिक अमला राहत कार्य में जुटा हुआ है। इसी के बीच Adani समूह और भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी Virender Sehwag ने ट्रेन हादसे ने खोये माता पिता के बच्चों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है।
Also Read: Odisha में ट्रेन दुर्घटना स्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अस्पताल जाकर घायलों से की मुलाकात
इस रेल हादसे में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है, ऐसे सभी बच्चों की स्कूली शिक्षा का खर्च Gautam Adani ने उठाने का फैसला किया है। पूर्व क्रिकेटरVirender Sehwag ने भी मृतकों के बच्चों को अपने स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। गौतम अडाणी ने ट्वीट कर कहा, 'ओडिशा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद व्यथित हैं। हमने फैसला लिया है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडाणी ग्रुप उठाएगा।' अडाणी ने आगे कहा, 'पीड़ितों एवं उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर कल मिले यह हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है।'
पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी मृतकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। सहवाग ने ट्वीट कर लिखा 'यह तस्वीर हमें लंबे समय तक परेशान करेगी। दुख की इस घड़ी में मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं कि इस दुखद हादसे में जान गंवाने वालों के बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखूं। मैं ऐसे बच्चों को सहवाग इंटरनेशनल स्कूल की बोर्डिंग सुविधा में मुफ्त शिक्षा देने की पेशकश करता हूं।'