Hamas-Israel War: 50 बंधकों की रिहाई पर बनी इज़रायल-हमास में सहमति

इज़रायली प्रधान मंत्री Benjamin Netanyahu ने कहा है कि इज़रायली सरकार ने Gaza में चार दिन की लड़ाई के विराम के बदले में 50 बंधकों को रिहा करने के ऑफर को मान लिया है। बातचीत में मध्यस्थता कर रहे कतर के अधिकारियों के साथ-साथ अमेरिका, इजराइल और हमास इस नतीजे पर पहुंचे हैं। गाजा के अधिकारियों के अनुसार, इस समझौते से युद्ध का पहला विराम होगा । इसके तहत 50 लोगों को छोड़ा जाएगा। इस समय हमास ने 200 से अधिक लोगों को बंधक बना रखा है। युद्ध विराम के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इज़राइल का व्यापक मिशन नहीं बदला है।

उन्होंने सरकार की शुरुआत में एक रिकॉर्डेड संदेश में कहा, "हम युद्ध में हैं और हम तब तक युद्ध जारी रखेंगे जब तक हम अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। हमास को नष्ट करने के लिए, हमारे सभी बंधकों को वापस लौटाएं और सुनिश्चित करें कि गाजा में कोई भी इकाई इजरायल को धमकी न दे सके।समझौते से पहले एक अमेरिकी अधिकारी ने चर्चा की जानकारी देते हुए कहा था कि इसमें 150 फिलिस्तीनी कैदियों की अदला-बदली भी शामिल होगी। हालांकि इजरायल ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी है।