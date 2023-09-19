'भगवान ने मुझे चुना है', PM ने कहा

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने मंगलवार को नई संसद में पहला संबोधन दिया और एक तरह से महिला आरक्षण बिल का जिक्र किया। इस बिल को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का नाम दिया गया है। उन्होंने सभी सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पास कराने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, अनेक वर्षों से महिला आरक्षण पर बहुत चर्चाएं और वाद-विवाद हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पास कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए. जिस वजह से वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है।

उन्होंने कहा, कल ही कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संसोधन विधेयक पेश कर रही है। इसका लक्ष्य विधानसभा और लोकसभाओं में महिलाओं का विस्तार करने का है। पीएम मोदी ने कहा, मैं इस सदन के सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि जब एक पावन शुरुआत हो रही है, एक पावन विचार सामने आया है तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो इसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। इसलिए मैं दोनों सदनों के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने की प्रार्थना करता हूं।