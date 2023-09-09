G20 समिट: Rishi Sunak और पत्नी Akshata Murthy की फोटो वायरल, जमकर हो रही तारीफ

scorecardresearch
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 9, 2023 17:19 IST
Delhi में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है। इसमें दुनिया के 20 ताकतवर देशों के नेता शामिल हुए हैं। इनमें से एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Rishi Sunak भी हैं, जो अपनी पत्नी  Akshata Murthy के साथ भारत आए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक पहली बार भारत दौरे पर आए हैं। इस बीच अक्षता मूर्ती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। फोटो में सुनक और उनकी पत्नी अक्षता प्लेन में एक सामान्य लेकिन दिल छू लेने वाले पल साझा कर रहे हैं। यह फोटो शुक्रवार (8 सितंबर) को जी20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली जाते समय ली गई थी। इस फोटो में अक्षता मूर्ति पालम एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरने से पहले अपने पति सुनक की टाई को ठीक करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पल की सादगी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री औऱ उनकी पत्नी के निजी जीवन की एक झलक पेश करती है। सोशल मीडिया पर भी ये फोटो जमकर वायरल हो रही है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में इसकी सराहना हुई है। कई लोगों ने कपल के संबंध और दृश्य की प्रासंगिकता की सराहना की।

Also Read: 'जय सियाराम' के साथ मोदी कैबिनेट के मंत्री ने किया ब्रिटेन के पीएम Rishi Sunak स्वागत

बता दें कि अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान सुनक का प्रधानमंत्री Narendra Modi के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का कार्यक्रम है। दिल्ली पहुंचने पर मंत्री Ashwini Choubey ने ब्रिटेन के पीएम का Palam Airport पर जय सियारम कहकर स्वागत किया था। इस सप्ताह की शुरुआत में ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री सुनक ने कहा था कि ब्रिटेन और भारत के बीच संबंध दोनों देशों के भविष्य को परिभाषित करेंगे।

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में सुनक ने कहा, मुझे हिंदू होने पर गर्व है और मेरी परवरिश इसी तरह हुई है। उम्मीद है कि अपनी इस भारत यात्रा में मैं मंदिर भी जा पाऊं. हाल ही में मैंने और मेरे बहन-भाईयों ने रक्षाबंधन मनाया. अभी भी मेरे पास सारी राखियां हैं। हालांकि, इस बार वक्त की कमी की वजह से मैं अच्छी तरह से जन्माष्टमी नहीं मना पाया. लेकिन मैं मंदिर जाकर इसकी भरपाई जरूर कर सकता हूं। ये सारी चीजें मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आस्था से हर किसी की जिंदगी आसान होती है, खासकर जब आपका काम मेरी तरह तनाव वाला हो. धार्मिक आस्था से आपमें एक तरह की मजबूती आती है।

Also Read: विदेशी प्रतिनिधियों ने कहा-''भारत एक उभरता हुआ सितारा है"

