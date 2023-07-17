ED की Tamil Nadu के एक और मंत्री पर छापेमारी
DMK नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री K Ponmudy के बेटे सांसद Gautam Sigmani के यहा छापेंमारी की गयी है। जानकारी के मुताबिक चेन्नई के अलावा विलुपुरम के पोनमुडी और सिगमनी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। ED अधिकारियों ने सोमवार सुबह चेन्नई, विल्लुपुरम और राज्य के अन्य स्थानों पर तलाशी शुरू कर दी है।
ED अधिकारियों ने सोमवार सुबह चेन्नई, विल्लुपुरम और राज्य के अन्य स्थानों पर तलाशी शुरू कर दी । जानकरी के मुताबिक पोनमुडी के रिश्तेदार और दोस्तों के ठिकाने सहित नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाई गई है। अभियान के दौरान CRPF के जवान भी मौजूद है। छापेमारी करने से पहले ED ने मंत्री के घर और दफ्तर में मौजूद सभी निजी कर्मचारी को वहां से चले जाने के लिए कहा है। मंत्री पोनमुडी को हाल ही में अधिक संपत्ति मामले और जमीन हड़पने के आरोप में अदालत ने बरी कर दिया था।