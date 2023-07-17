scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसED की Tamil Nadu के एक और मंत्री पर छापेमारी

ED की Tamil Nadu के एक और मंत्री पर छापेमारी

DMK नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री K Ponmudy के बेटे सांसद Gautam Sigmani के यहा छापेंमारी की गयी है। जानकारी के मुताबिक चेन्नई के अलावा विलुपुरम के पोनमुडी और सिगमनी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। ED अधिकारियों ने सोमवार सुबह चेन्नई, विल्लुपुरम और राज्य के अन्य स्थानों पर तलाशी शुरू कर दी है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 17, 2023 14:40 IST
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में Tamil Nadu के मंत्री के घर पर छापेमारी की गई है
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में Tamil Nadu के मंत्री के घर पर छापेमारी की गई है

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में Tamil Nadu सरकार के एक और मंत्री के घर पर छापेमारी की गई है। मामले में DMK नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री K Ponmudy के बेटे सांसद Gautam Sigmani के यहा छापेमारी की गयी है। जानकारी के मुताबिक चेन्नई के अलावा विलुपुरम के पोनमुडी और सिगमनी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है।

advertisement

Also Read: Paris पहुंचे PM Modi का Airport पर भव्य स्वागत, France के साथ होंगी कई डील

ED अधिकारियों ने सोमवार सुबह चेन्नई, विल्लुपुरम और राज्य के अन्य स्थानों पर तलाशी शुरू कर दी । जानकरी के मुताबिक पोनमुडी के रिश्तेदार और दोस्तों के ठिकाने सहित नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाई गई है। अभियान के दौरान CRPF के जवान भी मौजूद है। छापेमारी करने से पहले ED ने मंत्री के घर और दफ्तर में मौजूद सभी निजी कर्मचारी को वहां से चले जाने के लिए कहा है। मंत्री पोनमुडी को हाल ही में अधिक संपत्ति मामले और जमीन हड़पने के आरोप में अदालत ने बरी कर दिया था।

ED अधिकारियों ने सोमवार सुबह चेन्नई, विल्लुपुरम और राज्य के अन्य स्थानों पर तलाशी शुरू कर दी
ED अधिकारियों ने सोमवार सुबह चेन्नई, विल्लुपुरम और राज्य के अन्य स्थानों पर तलाशी शुरू कर दी
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 17, 2023