PM मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान CEO के साथ बैठकों का दिखने लगा असर, कई कंपनियों ने किया एलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में संपन्न अमेरिका की राजकीय यात्रा के बाद दुनिया की तीन दिग्गज आईटी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पूंजी निवेश और तकनीकी सहयोग की घोषणा की है। अमेजन ने अगले सात साल में भारत में अतिरिक्त 15 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे भारत में कंपनी का कुल निवेश 26 अरब डॉलर हो जाएगा, वहीं गूगल ने कहा है कि वह गुजरात में अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलेगा।

New Delhi,UPDATED: Jun 28, 2023 16:49 IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संपन्न किया अमेरिका की राजकीय यात्रा

प्रधानमंत्री Narendra Modi की हाल ही में संपन्न अमेरिका की राजकीय यात्रा के बाद दुनिया की तीन दिग्गज आईटी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पूंजी निवेश और तकनीकी सहयोग की घोषणा की है। Amazon ने अगले सात साल में भारत में अतिरिक्त 15 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे भारत में कंपनी का कुल निवेश 26 अरब डॉलर हो जाएगा, वहीं Google ने कहा है कि वह गुजरात में अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलेगा। Microsoft के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठक में भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति पर चर्चा की।

जो बाइडन और पीएम मोदी ने शुक्रवार को सिलिकॉन वैली में कुछ सबसे शक्तिशाली अधिकारियों के साथ मुलाकात की। बैठक के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक बयान में कहा, "भारत दुनिया के सबसे जीवंत डेवलपर और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक है, और माइक्रोसॉफ्ट भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है, जो भारत और दुनिया भर के बाजारों दोनों को प्रभावित करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले महीने भारत में सरकारी सहायता के लिए मोबाइल उपकरणों पर एक नया जनरेटिव एआई संचालित चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया था। यह कई भाषाओं में प्रश्नों को समझ सकता है, चाहे वे बोले गए या टाइप किए गए हों। यह प्रासंगिक कार्यक्रमों पर जानकारी प्राप्त करता है - आमतौर पर इसमें अंग्रेजी में लिखा जाता है और इसे स्थानीय भाषा में वापस रिले करता है।

Google के CEO सुन्दर पिचाई के साथ बैठक करते हुए PM मोदी

जुगलबंदी एआई असिस्टेंट को सरकार समर्थित पहल एआई4भारत के भाषा मॉडल और माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर ओपनएआई सर्विस के रीजनिंग मॉडल द्वारा संचालित किया जाता है। गूगल के सीईओ सुंदर पुचाई ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साझा किया कि गूगल भारत के डिजिटलीकरण कोष में 10 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है।

Microsoft के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला के साथ प्रधानमंत्री ने की बैठक

पिचाई ने कहा, "हम गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा कर रहे हैं। अमेजन की ओर से जारी एक बयान में उसके सीईओ एंडी जेसी और प्रधानमंत्री ने भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करने, रोजगार पैदा करने, निर्यात को सक्षम करने, डिजिटलीकरण और व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में बात की। पीएम के साथ आईटी कंपनियों के दिग्गजों की बैठक के दौरान एपल के टिम कुक, फ्लेक्स की सीईओ रेवती अद्वैती, ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन, एफएमसी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क डगलस, माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख सत्य नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई मौजूद थे। इससे पहले प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान एक और महत्वपूर्ण घोषणा माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के रूप में की थी, कंपनी ने कहा था कि वह गुजरात में 2.75 बिलियन डॉलर की लागत से सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का निर्माण करेगी।

Amazon के CEO Andy Jassy के साथ PM मोदी की मुलाकात 

