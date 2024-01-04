ED के सामने पूछताछ के लिए नहीं पेश होंगे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, व्यस्तता का दिया हवाला

बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन अब सामने आया है कि तेजस्वी इस पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। RJD सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। 5 जनवरी को ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछली बार भी जब ED ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो वह नहीं पहुंचे थे।

सरकार के कार्यक्रमों की व्यस्तता का दिया हवाला

सामने आया है कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण तेजस्वी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे।वह 6 जनवरी को पटना में खिलाड़ियों को नियुक्तिपत्र देने के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहेंगे। बता दें कि इसके पहले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन भी ED के बुलावे पर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं।

क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम?

लैंड फॉर जॉब स्कैम का यह केस 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। बताते चलें कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक, लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टीट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया, तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया।