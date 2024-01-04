Market Closing Today: सेंसेक्स 490 अंक ऊपर, निफ्टी 21,650 के ऊपर बंद हुआ, शोभा, बजाज फाइनेंस 16% तक बढ़े

घरेलू शेयर बाजारों ने गुरुवार को दो दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया और अच्छी बढ़त दर्ज की। दिन के सत्र में हेडलाइन सूचकांक ऊंचे स्तर पर खुले और दिन चढ़ने के साथ-साथ मंद वैश्विक संकेतों के बावजूद बढ़त को और भी अधिक बढ़ाने में कामयाब रहे। दिन के लिए, बीएसई का सेंसेक्स 490.97 अंक या 0.69% बढ़कर 71,847.57 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 141.25 अंक या 0.66% बढ़कर 21,658.60 पर दिन के अंत में बंद हुआ। बाजार ने तेजी से वापसी की और दो दिनों की गिरावट के बाद राहत लेते हुए आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त हासिल की। सभी क्षेत्रीय सूचकांक दिन भर बढ़त दर्ज करने में कामयाब रहे। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 6.75% से अधिक की बढ़त के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला सूचकांक रहा। निफ्टी वित्तीय सेवाओं, निजी बैंक और पीएसयू बैंक सूचकांकों में एक प्रतिशत से अधिक की बढ़त हुई। निफ्टी50 पैक में, बजाज फाइनेंस 4.25% बढ़ा, जिससे ब्लू-चिप्स में बढ़त हासिल हुई। टाटा कंज्यूमर और एनटीपीसी के शेयर 3.5% से अधिक उछले, जबकि ओएनजीसी दिन के लिए 3% ऊपर था। पिछड़ने वालों में, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की, जबकि एलटीआईमाइंडट्री, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और हीरो मोटोकॉर्प ने एक-एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।

advertisement

Also Read: Ram Mandir: भव्य मंदिर और राम लला की तस्वीर, प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र में क्या है?

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि पिछले दो नकारात्मक कारोबारी दिनों के बाद अग्रणी बैंकों के मजबूत मासिक व्यापार अपडेट के कारण बाजार में वापसी हुई, जिसमें मजबूत ऋण वृद्धि पर जोर दिया गया। स्टील एक्सचेंज इंडिया में 20% की वृद्धि हुई, जबकि रिलायंस पावर में 19% से अधिक की वृद्धि हुई। शोभा में 16% से अधिक की तेजी आई, जबकि सैट इंडस्ट्रीज, ओसवाल ग्रीनटेक, पूर्वांकरा प्रत्येक में 13% की वृद्धि हुई। पिछड़ने वालों में, शांति गियर्स लगभग 8% फिसल गया, जबकि नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स दिन के लिए 5% गिर गया।