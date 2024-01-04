Ram Mandir: भव्य मंदिर और राम लला की तस्वीर, प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र में क्या है?

22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण कार्ड भी राम मंदिर की तरह ही भव्य हैं। इसमें मंदिर की संरचना की भव्य छवि के साथ ही भगवान राम की तस्वीर भी लगी है। बड़े आकार के सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किए गए कार्ड्स के अलावा, निमंत्रण में एक पुस्तिका भी शामिल है, जिसमें राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल कुछ प्रमुख लोगों की संक्षिप्त प्रोफाइल दिया गया है। अयोध्या को राम मंदिर की "प्राण प्रतिष्ठा" के लिए सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे।आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर ट्रस्ट की आमंत्रित सूची में 7,000 से अधिक लोग हैं। इनमें क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का भी नाम शामिल है। मेहमानों को निमंत्रण कार्ड पहुंचाए जा रहे हैं।

साधु-संतों के अलावा विदेशी मेहमानों को भी न्योता

ट्रस्ट के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि निमंत्रण कार्ड हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपवाए गए हैं।अतिथि सूची में बड़ी संख्या में साधु-संत और कुछ विदेशी नागरिकों के भी नाम शामिल हैं। मुख्य निमंत्रण कार्ड के कवर पर आगामी राम मंदिर की एक शानदार तस्वीर है और इसके नीचे 'श्री राम धाम' और उसके नीचे 'अयोध्या' छपा हुआ है। मुख्य निमंत्रण के कवर पर अपूर्व अनादि निमंत्रण भी छपा हुआ है।प्रत्येक निमंत्रण सेट में मुख्य निमंत्रण कार्ड, "प्राण प्रतिष्ठा" कार्यक्रम कार्ड और राम जन्मभूमि आंदोलन की यात्रा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भूमिका निभाने वाले लोगों पर एक पुस्तिका रखी गई है।

इन गणमान्य लोगों की उपस्थिति में होगा कार्यक्रम

इसमें यह भी उल्लेख है कि "प्राण प्रतिष्ठा" के लिए "शुभ मुहूर्त" दोपहर 12:20 बजे है और अभिषेक समारोह की तारीख सोमवार, 22 जनवरी, 2024 है। अंदर समारोह कार्ड में लिखा गया है कि अभिषेक प्रधानमंत्री, भारत नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की गरिमामय उपस्थिति में होगा।

बलिदान देने वाले कारसेवकों के परिजनों को भी न्योता



प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक "रामायण" में भगवान राम और देवी सीता की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को भी समारोह में आमंत्रित किया गया है। ट्रस्ट ने देश भर से 4,000 संतों को भी आमंत्रित किया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पहले कहा था, "राम मंदिर आंदोलन के दौरान बलिदान देने वाले 50 कारसेवकों के परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कवियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। "

कार्ड में अंदर है बालरूप प्रभु राम की तस्वीर

मुख्य निमंत्रण कार्ड के अंदर मंदिर और "बालरूप प्रभु राम" की तस्वीरें हैं। इसमें उन्हें एक युवा अवतार में शाही पोशाक पहने, कमल पर खड़े, एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में एक तीर लिए हुए चित्रित किया गया है। बालों की लटें उसके दिव्य चेहरे को ढांक रही हैं। मुख्य निमंत्रण कार्ड के अगले पृष्ठ पर समारोह की तारीख और अन्य विवरण का उल्लेख किया गया है। इसमें नए भव्य मंदिर में राम लला के मूल स्थान पर वापसी के शुभ समारोह का उल्लेख किया गया है।

मंदिर निर्माण के संघर्ष का भी निमंत्रण पत्र में जिक्र

मुख्य निमंत्रण पत्र के अगले पन्ने पर मंदिर निर्माण के संघर्ष का जिक्र है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों के प्रोफाइल वाली पुस्तिका में उन व्यक्तित्वों के कलात्मक चित्र भी हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है।इनमें देवराहा बाबा जी महाराज, महंत अभिराम दास, परमहंस रामचंद्रदास, फैजाबाद में 1949-50 के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट केके नायर, ठाकुर गुरुदत्त सिंह, राजेंद्र सिंह 'रज्जू भैया', और अशोक सिंघल का शामिल हैं। अशोक सिंघल बाद में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी रहे।