Delhi Weather: Delhi के तापमान में गिरावट, अगले 6 दिन सताएगा कोहरा, कोल्ड डे का अलर्ट जारी

देश की राजधानी New Delhi के तापमान में आज यानी 3 जनवरी को गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही राजधानी में कोल्ड डे की संभावना शुरू हो गई है। यहां मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक था, लेकिन आज ये गिरावट के साथ 7 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। वहीं, मंगलवार को अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से दो डिग्री कम है। दिल्ली के कई इलाकों के अधिकतम तापमान में कई प्वाइंट की गिरावट दर्ज की जा रही है। 2 जनवरी को दिल्ली के पालम में 3.8 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 14.9 डिग्री रहा। सफदरजंग में 2.1 की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री रहा और आयानगर में 0.5 की गिरावट के साथ तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि अधिकतम तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने पर कोल्ड डे की स्थिति बनती है। आज या आने वाले दिनों के तापमान में गिरावट के साथ दिल्ली में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही आईएमडी ने शहर में अगले छा दिनों तक हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति का अनुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को आसमान मुख्यतः साफ रहने और सुबह में हल्का कोहरा रहने का पूर्वानुमान लगाया है। बुधवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान 18 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई।

advertisement

Also Read: Poco X6 Series 11 जनवरी को लॉन्च होगी

हालांकि आज सुबह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक मापा गया। दिल्ली की हवा की बात की जाए तो ये अब भी बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है।आज सुबह 9 बजे के करीब दिल्ली का औसम वायु गुणवत्ता सूचकांक 328 दर्ज किया जा रहा है। जो मंगलवार शाम 4 बजे 340 दर्ज किया गया था। बता दें कि शून्य और 50 के बीच AQI को "अच्छा", 51 और 100 के बीच "संतोषजनक", 101 और 200 के बीच "मध्यम", 201 और 300 के बीच "खराब", 301 और 400 के बीच "बहुत खराब" और 401 और 500 के बीच "गंभीर" माना जाता है।