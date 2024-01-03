Poco X6 Series 11 जनवरी को लॉन्च होगी

scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीPoco X6 Series 11 जनवरी को लॉन्च होगी

मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनी पोको X6 को 26,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है। वहीं, पोको X6 प्रो की शुरुआती कीमत ₹29,999 रख सकती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jan 3, 2024 12:29 IST
Poco 11 जनवरी को भारत सहित ग्लोबल मार्केट में 'पोको X6 सीरीज' लॉन्च करने जा रही है
Poco 11 जनवरी को भारत सहित ग्लोबल मार्केट में 'पोको X6 Series' लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक पोस्ट में लॉन्च इवेंट की जानकारी दी है। इसके अलावा फोन का फर्स्ट लुक भी शोकेज किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पोको X6 सीरीज में 2 स्मार्टफोन- पोको X6 और पोको X6 प्रो लॉन्च करेगी। कंपनी दोनों फोन में 6.67-इंच की 1.5K रिजॉल्यूशन वाली OLED स्क्रीन दे सकती है। इसमें 12-बिट कलर, 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,800 निट्स ब्राइटनेस मिल सकती है। पोको ने अभी तक फोन के किसी भी स्पेसिफिकेशंस के बारे में ऑफिशियली जानकारी नहीं दी है। हालांकि, दोनों डिवाइस के स्पेसिफिकेशन से जुड़े लीक में सामने आ चुके हैं। हम यहां मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए लीक्स के आधार पर एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं। पोको X6 में कंपनी मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8300 और पोको X6 प्रो में स्नैपड्रैगन 7 जेन 2 प्रोसेसर दे सकती है।

डेटा स्टोरेज के लिए दोनों फोन में 16GB तक की LPDDR5X रैम और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है। पोको X6 Pro मॉडल में रियर पैनल पर OIS के साथ ट्रिपल रियर कैमरा मिल सकता है, जिसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का सेकेंडरी और 2MP का अन्य लेंस लगाया जा सकता है। जबकि पोको X6 में भी OIS के साथ ट्रिपल रियर कैमरा दिया जा सकता है, जो 64MP के प्राइमरी, 8MP के अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और 2MP के मैक्रो सेंसर से लैस हो सकता है। वहीं, दोनों फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। पोको X6 प्रो में 90W फास्ट चार्जिंग टेक्नीक के साथ 5,500mAh की बैटरी दी जा सकती है। जबकि पोको X6 में 67W फास्ट चार्जिंग के साथ 5,100mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। पोको X6 और पोको X6 प्रो लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 बेस्ड हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनी पोको X6 को 26,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है। वहीं, पोको X6 प्रो की शुरुआती कीमत ₹29,999 रख सकती है।

