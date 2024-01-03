इतनी महंगी हुई Toyota Innova Hycross

Toyota Kirloskar Motors ने 2 जनवरी को अपनी पॉपुलर हाईब्रिड कार Toyota Innova Hycross की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस मल्टी पर्पस व्हीकल (MPV) का एंट्री-लेवल GX वैरिएंट अब 10,000 रुपए महंगा हो गया है, जबकि MPV के अन्य सभी वैरिएंट पर 42,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 19.77 लाख रुपए से शुरू होकर 30.68 लाख रुपए तक जाएगी। कंपनी ने 1 जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। अभी इनोवा हाईक्रॉस की नई कीमतें सामने आई हैं, जल्द ही अन्य कारों की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। यह एक सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (SHEV) है। कंपनी ने इसे 28 दिसंबर 2022 को भारत में लॉन्च किया था। टोयोटा ने इस कार के GX लिमिटेड एडिशन को कंपनी के लाइनअप से डिसकंटीन्यू कर दिया है। वहीं इसका वैटिंग पीरिएड 14 महीने तक बढ़ गया है। इनोवा हाइक्रॉस को चार वैरिएंट्स GX, VX, ZX और ZX(O) में आती है। इसमें 7 और 8 सीट कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन मिलता है। कंपनी हाइक्रॉस के साथ 3 साल या 1,00,000 किमी की स्टैंडर्ड वारंटी और 5 साल या 2,20,000 किमी तक की ऑप्शनल एक्सटेंडेड वारंटी देती है। इसके अलावा हाइब्रिड बैटरी पर 8 साल या 1,60,000 किमी की वारंटी दी जाती है। इनोवा हाइक्रॉस को 2.0-लीटर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन से पावर मिलती है, जो 21.1 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी और फुल टैंक पर 1097km की रेंज देता है। यह 9.5 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है। CVT के साथ नया TNGA 2.0-लीटर फोर-सिलेंडर गैसोलीन इंजन 174 PS की पावर देता है। जबकि ई-ड्राइव के साथ 2.0-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन की मैक्सिमम पावर 186 ps है। इनोवा हाईक्रॉस टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर-C (TNGA-C) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। TNGA-C प्लेटफॉर्म एक मोनोकॉक चेसिस है जिसने इनोवा हाइक्रॉस की ड्राइविंग डायनैमिक्स और राइड क्वालिटी में सुधार किया है।

इनोवा हाइक्रॉस 7 एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। इसमें सुपर व्हाइट, एटिट्यूड ब्लैक मीका, स्पार्कलिंग ब्लैक पर्ल क्रिस्टल शाइन, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, सिल्वर मेटैलिक, एवेंट गारडे ब्रॉन्ज मैटेलिक और एक नया ब्लैकिश एगेहा ग्लास फ्लेक कलर शामिल है। इनोवा हाइक्रॉस में SUV-सेंट्रिक डिजाइन है। इसमें एक बड़ा नया फ्रंट ग्रिल है, जो स्लीकर LED हेडलैम्प्स से घिरा हुआ है। इसका फ्रंट बंपर काफी एग्रेसिव दिखता है और इसमें 18 इंच के एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। हाइक्रॉस के रियर में रैपराउंड LED टेल-लैंप मिलते हैं। इनोवा हाइक्रॉस के डाइमेंशंस की बात करें तो ये इनोवा क्रिस्टा की तुलना में साइज में बड़ी है। इनोवा हाइक्रॉस 20 mm लंबी, 20mm चौड़ी है और इसमें 100 mm व्हीलबेस है। इनोवा हाइक्रॉस के इंटीरियर में 2 नए कलर ब्लैक और डार्क चेस्टनट मिलते हैं। इसके अलावा इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक 9-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम सीट्स, सेकेंड रो में पावर्ड ओटोमन सीट्स, मूड लाइटिंग और एक पावर्ड टेलगेट जैसे कई शानदार इंटीरियर फीचर्स शामिल हैं। इनोवा हाइक्रॉस में टोयोटा सेफ्टी सेंस सूट है, जिसमें डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल, ऑटो हाई बीम, लेन चेंज असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 6 SRS एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डायनेमिक बैक गाइड के साथ पैनोरमिक व्यू मॉनिटर, ABS के साथ EBD और रियर डिस्क ब्रेक जैसे कई शानदार फीचर्स शामिल हैं। इनोवा हाइक्रॉस में टोयोटा सेफ्टी सेंस सूट है, जिसमें डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल, ऑटो हाई बीम, लेन चेंज असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 6 SRS एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डायनेमिक बैक गाइड के साथ पैनोरमिक व्यू मॉनिटर, ABS के साथ EBD और रियर डिस्क ब्रेक जैसे कई शानदार फीचर्स शामिल हैं।