Delhi Pollution: Delhi में फिर लौटा Odd-Even, 13 से 20 नवंबर तक नियम लागू

राजधानी Delhi में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर Odd-Even लागू करने का फैसला किया है। यह ऑड -ईवन 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। सरकार के फैसले के मुताबिक, दिल्ली में BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा और किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा।इसके अलावा दिल्ली में अब 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, और 11वी की फिजिकल क्लास 10 नवंबर तक बंद रहेंगी।

advertisement

Also Read: Delhi Pollution: स्कूलों की छुट्टी, कंस्ट्रक्शन के काम पर बैन, क्या होगा आगे?

किस दिन कौन सी गाड़ियां चलेंगी?

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री Gopal Rai ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ''वायु प्रदूषण को देखते हुए ऑड-ईवन वाहन प्रणाली 13 से 20 नवंबर तक एक सप्ताह के लिए लागू रहेगी। उस एक सप्ताह के ऑड-ईवन की समीक्षा करके, उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके आगे का निर्णय लिया जाएगा।'

कैसी है आपके शहर की एयर क्वॉलिटी, यहां कीजिए चेक



ऑड- ईवन के दौरान ऑड वाले दिन 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर वाली गाड़ियां (जिनके लास्ट में ये नंबर हैं) वहीं चलेंगी। ईवन वाले दिन जिन गाड़ियों के नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर हैं वो गाड़ियां चलेंगी।

लगातार बढ़ रहा है दिल्ली में प्रदूषण

आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण की वजह से हालात बेहद खराब हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज (सोमवार) 6 नवंबर को 400 के पार दर्ज किया गया है. वहीं, आरके पुरम इलाके में AQI 466, आईटीओ में AQI 402, प्रतापगढ़ में 471 और मोती बाग में AQI 488 रिकॉर्ड किया गया है. बता दें कि शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI ‘गंभीर’ माना जाता है।