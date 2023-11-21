Delhi Pollution: Delhi की हवा अभी भी जहरीली कई जगह हालात 'गंभीर', जानें Ghaziabad-Noida का AQI

देश की राजधानी नई दिल्ली में हवा अभी भी जहरीली है। ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बहुत खराब कैटेगरी में है तो वहीं कुछ जगहों का एयर क्लालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। आज यानी 21 नवंबर की सुबह 6 बजे की बात करें तो लोधी रोड इलाके में AQI 315 दर्ज किया गया है। वहीं, न्यू मोती बाग इलाके में AQI 370 दर्ज किया गया। इसके अलावा जहांगीरपुरी इलाके में AQI 399 रहा और आनंद विहार इलाके में AQI 374 दर्ज किया गया है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

advertisement

Also Read: Amway India के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई

सुबह नौ बजे कितना दर्ज किया गया AQI?

दिल्ली में सुबह 9 बजे के करीब AQI 394 दर्ज किया गया जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। पंजाबी बाग इलाके में AQI 388 रहा, मंदिर मार्ग पर AQI 330 दर्ज किया गया। आरके पुरम इलाके में AQI 314 दर्ज किया गया जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इलाके में AQI 313 दर्ज किया गया. आनंदविहार इलाके में AQI 312 रहा।

कैसी है आपके शहर की एयर क्वॉलिटी, यहां कीजिए चेक

नोएडा-गाजियाबाद का AQI

गाजियाबाद की बात करें तो इंदिरापुरम इलाके में AQI 254 दर्ज किया गया। एयर क्वॉलिटी इस स्तर पर पहुंचने पर ज्यादातर लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। वहीं, नोएडा के सेक्टर 116 में AQI 414 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है।