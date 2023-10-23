scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसDelhi सरकार ने दशहरे पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया, नए नियम होंगे लागू, यहां पढ़िए

Delhi सरकार ने दशहरे पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया, नए नियम होंगे लागू, यहां पढ़िए

दिल्ली में मौजूदा प्रदूषण हॉटस्पॉट आनंद विहार, मुंडका, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, आरके पुरम, रोहिणी, पंजाबी बाग, ओखला, बवाना, विवेक विहार, नरेला, अशोक विहार और द्वारका हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 23, 2023 19:19 IST
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दशहरा के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दशहरा के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री Gopal Rai ने कहा है कि दशहरा के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने दिल्लीवासियों से वायु प्रदूषण कम करने में सहयोग की अपील करते हुए कहा, "हम जो भी काम करेंगे उसका असर हम पर ही पड़ेगा।" उन्होंने यह भी घोषणा की कि 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान 26 अक्टूबर से शुरू होगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को लाल बत्ती पर इंतजार करते समय अपने इंजन बंद करने के लिए प्रोत्साहित करके शहर में वायु प्रदूषण को कम करना है।

advertisement

Also Read: Pollution In Delhi: दिवाली से पहले ही Delhi-NCR में बढ़ा प्रदूषण, कुछ बड़े फैसले होंगे

फिलहाल ओड-ईवन नियम लागू नहीं किया गया है।

यह बैठक 17 मई के बाद पहली बार दिल्ली की वायु गुणवत्ता "बहुत खराब" श्रेणी में पहुंचने के बाद हुई। दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार को 313 था, जबकि शनिवार को 248 था। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 8 और प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान की है। दिल्ली में मौजूदा प्रदूषण हॉटस्पॉट आनंद विहार, मुंडका, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, आरके पुरम, रोहिणी, पंजाबी बाग, ओखला, बवाना, विवेक विहार, नरेला, अशोक विहार और द्वारका हैं।

(पंकज जैन के इनपुट्स के साथ)

दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार को 313 था
दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार को 313 था
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 23, 2023