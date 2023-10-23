Pollution In Delhi: दिवाली से पहले ही Delhi-NCR में बढ़ा प्रदूषण, कुछ बड़े फैसले होंगे

देश की राजधानी Delhi और मायानगरी Mumbai प्रदूषण की मार झेल रही है। दिल्ली की हवा Diwali से पहले ही खराब हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी और आस-पास की हवा जहरीली हो गई है, धुंध इतनी ज्यादा है कि India Gate के पास विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई है। आज यानी 23 अक्टूबर की सुबह से ही पूरे NCR में खतरनाक धुंध देखी गई और मुंबई में भी कई इलाकों का AQI 200 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली में सोमवार सुबह 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 306 दर्ज किया गया। वहीं, मुंबई में ये 175 मापा गया। पूर्वानुमान के मुताबिक, हवा की रफ्तार कम होने के चलते आने वाले चार-पांच दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार यानी बहुत खराब कैटेगरी में रह सकता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री Gopal Rai का कहना है, ''दिल्ली में ठंड बढ़ने लगी है और हवा की गति कम हो गई है, इससे प्रदूषण में बढ़ोतरी हो सकती है। पार्टिकुलेट मैटर जमीन के करीब रह रहे हैं। दिल्ली में GRAP का दूसरा चरण लागू हो गया है। GRAP चरण 2 के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ एक बैठक बुलाई गई है।"

हर दिन सड़कों की सफाई होगी। जबकि, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा. होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा. अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डिजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी। इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे।