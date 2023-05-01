scorecardresearch
Covid-19 Update: भारत में पिछले 24 घंटों में 4,282 नए मामले

भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 4,282 नए मामले आए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 47,246 रह गई है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 1, 2023 17:18 IST
Sunday को, भारत में 5,874 कोरोनावायरस के मामले सामने आए

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 4,282 नए मामले आए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 47,246 रह गई है। इस साल मार्च से Covid मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, पिछले कुछ दिनों में मामलों की संख्या में गिरावट आई है। उदाहरण के लिए, रविवार को, भारत में 5,874 Coronavirus के मामले सामने आए थे, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 49,015 थी।

National Covid-19 Recovery दर 98.71 प्रतिशत दर्ज की गई

स्वास्थ्य मंत्रालय की Website के अनुसार, सक्रिय मामले अब कुल संक्रमणों का 0.11 प्रतिशत हैं, जबकि राष्ट्रीय कोविड-19 रिकवरी दर 98.71 प्रतिशत दर्ज की गई है। बीमारी से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 4,43,70,878 हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.18 प्रतिशत दर्ज की गई।

Covid टीके की 220.66 करोड़ खुराकें दी जा चुकी

मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रव्यापी Covid-19 टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीके की 220.66 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।

