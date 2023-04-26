BT Mindrush 2023: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के सर्वश्रेष्ठ CEO को किया सम्मानित, एन. चंद्रशेखरन, अजय पीरामल, नंदन नीलेकणी ने हिस्सा लिया
बीटी माइंड्रश 2023 आज यानि 26 अप्रैल को मुंबई के Taj Lands End Hotel, में हुआ, इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीटी-पीडब्ल्यूसी इंडिया के सर्वश्रेष्ठ सीईओ रैंकिंग के विजेताओं को सम्मानित किया।
यह आयोजन बिजनेस टुडे के बेस्ट सीईओज इश्यू से शुरू होता है -
इस साल, बिजनेस टुडे ने एक नया पुरस्कार पेश किया है, बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर। यह पुरस्कार प्रतिष्ठित लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के अतिरिक्त है। पुरस्कार समारोह के बाद शाम को टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन, पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल जैसे कॉरपोरेट इंडिया के सितारे दिन के ज्वलंत विषयों पर बातचीत हुई।
चंद्रशेखरन 'रीइनवेंटिंग टाटा: रिडायरेक्टिंग द कोलोसस' के बारे में बात की। जबकि पीरामल 'एनिमल स्पिरिट्स: द इन्वेस्टमेंट ड्रॉट' पर बोलेंगे। बीटी माइंडरश की शुरुआत 2013 में हुई थी। तब से, इस आयोजन ने खुद को भारतीय कॉर्पोरेट कैलेंडर में बड़े आयोजन के रूप में स्थापित किया है।
इस बार विजेता बीटी-पीडब्ल्यूसी इंडिया की सर्वश्रेष्ठ सीईओ रैंकिंग पर आधारित थे।
इस वर्ष की ज्यूरी में अजय पीरामल, चेयरमैन, पीरामल ग्रुप (जूरी चेयर, सिरिल श्रॉफ, मैनेजिंग पार्टनर, सिरिल अमरचंद मंगलदास,
मिलिंद सरवटे, संस्थापक और सीईओ, इनक्रिएट वैल्यू एडवाइजर्स, मेहुल पांड्या, एमडी और सीईओ, केयर रेटिंग्स, मैथ्यू सिरिएक, कार्यकारी अध्यक्ष, फ्लोरिंट्री एडवाइजर्स; और जेएन गुप्ता, सह-संस्थापक और एमडी, स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज शामिल थे।