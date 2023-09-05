भारत यात्रा से पहले अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को कोरोना

scorecardresearch
71 वर्षीय जिल बाइडेन पहली बार 16 अगस्त को साउथ कैरोलिना में राष्ट्रपति के साथ छुट्टियों के दौरान कोविड पॉजिटिव पाई गई थीं। राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 7 सितंबर को भारत दौरे पर आने वाले थे। व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया था कि राष्ट्रपति बाइडेन 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वह G-20 के नेतृत्व के लिए मोदी की सराहना करेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 5, 2023 09:12 IST
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन दो दिन बाद भारत में जी-20 समिट में शामिल होने वाले थे। इससे पहले दोनों की कोविड रिपोर्ट आ गई है। इसमें फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन की रिपोर्ट निगेटिव है। हालांकि फर्स्ट लेडी ऑफिस का कहना है कि उनमें कोविड के कोई लक्षण नहीं है। इस बीच वह डेलावेयर स्थित अपने आवास पर ही रहेंगी. उनके कम्यनिकेशन डायरेक्टर ने एक बयान में बताया कि व्हाइट हाउस मेडिकल यूनिट ने करीबी लोगों को इसकी जानकारी दे दी है।

71 वर्षीय जिल बाइडेन पहली बार 16 अगस्त को साउथ कैरोलिना में राष्ट्रपति के साथ छुट्टियों के दौरान कोविड पॉजिटिव पाई गई थीं। 

राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 7 सितंबर को भारत दौरे पर आने वाले थे। व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया था कि राष्ट्रपति बाइडेन 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वह G-20 के नेतृत्व के लिए मोदी की सराहना करेंगे। इसके अलावा 9-10 सितंबर को G-20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां वह जी-20 के अन्य साझेदारों के साथ क्लीन उर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

