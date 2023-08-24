चंद्रयान-3: विक्रम की लैंडिंग के कुछ घंटे बाद अब क्या करेगा प्रज्ञान रोवर?

scorecardresearch
लैंडर और रोवर दोनों के लिए चंद्रमा की सतह पर अपना अध्ययन करने की समयसीमा लगभग 14 दिन है, जो एक चंद्र दिवस के बराबर है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 24, 2023 09:35 IST
चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद लैंडर से बाहर आने वाले प्रज्ञान रोवर के साथ आगे का जमीनी कार्य शुरू हो गया है। 
बुधवार शाम 6:04 बजे चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के पदक्षिणी ध्रुव को छूकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

लैंडर और रोवर दोनों के लिए चंद्रमा की सतह पर अपना अध्ययन करने की समयसीमा लगभग 14 दिन है, जो एक चंद्र दिवस के बराबर है। 

लैंडर के भीतर रखे गए पेलोड में वैज्ञानिक उपकरणों की एक श्रृंखला शामिल है। इनमें चंद्रा का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट (ChaSTE) शामिल है, जिसे तापीय चालकता और तापमान मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है; चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण (आईएलएसए), जो लैंडिंग क्षेत्र के आसपास भूकंपीय घटनाओं को मापने के लिए समर्पित है। लैंगमुइर जांच (एलपी), जिसे प्लाज्मा घनत्व और उसके उतार-चढ़ाव का आकलन करने का काम सौंपा गया है।

इसके साथ ही, प्रज्ञान रोवर एक अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (एपीएक्सएस) और एक लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (एलआईबीएस) से सुसज्जित है, जो चंद्रमा के वायुमंडल और सतह की संरचना का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। आगामी 14 दिनों के दौरान, रोवर इस मूल्यवान डेटा को एकत्र करेगा और इसे लैंडर तक पहुंचाएगा। इसके बाद, लैंडर चंद्रयान-2 उपग्रह को सूचना प्रसारित करेगा, जो फिर डेटा को पृथ्वी पर प्रसारित करेगा।

