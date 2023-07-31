scorecardresearch
Mumbai Bandra -Worli Sea Link पर रोकी कार और फिर समुद्र में कूद गया

जानकारी जैसे ही कोस्ट गार्ड की टीम और दूसरे अधिकारियों को लगी तो उसे ढूंढने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया। एक हेलिकॉप्टर को भी इस काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले 45 साल के विक्रम वासुदेव ने भी बांद्रा-वर्ली-सी लिंक पहुंचकर सुसाइड कर लिया था। वह अपने बेटे की मौत की वजह से डिप्रेशन में थे।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 31, 2023 14:48 IST
Bandra Worli Sea Link से एक शख्स ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अब इस व्यक्ति को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। पुल से छलांग लगाने वाली शख्स की तलाश में कोस्ट गार्ड के अलावा दूसरी टीमें भी लगी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक एक शख्स कार में सवार होकर बांद्रा-वर्ली सी लिंक से गुजर रहा था। कार जब पुल के बीचोबीच पहुंची तो उसने कार को रोका और सीधे समुद्र में छलांग लगा दी।

सुसाइड अटेम्प्ट की जानकारी जैसे ही कोस्ट गार्ड की टीम और दूसरे अधिकारियों को लगी तो उसे ढूंढने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया। एक हेलिकॉप्टर को भी इस काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले 45 साल के विक्रम वासुदेव ने भी बांद्रा-वर्ली-सी लिंक पहुंचकर सुसाइड कर लिया था। वह अपने बेटे की मौत की वजह से डिप्रेशन में थे। इसी तरह एक दिन शाम करीब 7 बजे हाजी अली से टैक्सी में लीलावती अस्पताल जाने की बात कहकर बैठा शख्स लीलावती पहुंचा, उसने टैक्सी वाले से कहा कि उसे वापस हाजी अली की तरफ जाना है। टैक्सी जैसे ही बांद्रा-वर्ली सी-लिंक के बीच में पहुंची, वो पेशाब करने का बहाना बनाकर टैक्सी को रुकवाने की कोशिश करने लगा, आखिरकार ड्राइवर ने टैक्सी रोक दिया। शख्स ने गाड़ी से उतरकर इधर-उधर देखा, उसके बाद उसने समंदर में छलांग लगा दिया। टैक्सी ड्राइवर यह सोच कर गाड़ी में बैठा रहा कि वो पेशाब करके वापस आ जाएगा।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 31, 2023