scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपरदेस4 में से 3 राज्यों में BJP का डंका

4 में से 3 राज्यों में BJP का डंका

मध्य प्रदेश में बीजेपी 140 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस 89 सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 39 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 66 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीआरएल 39 और बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 4, 2023 09:04 IST
चार राज्यों की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है
चार राज्यों की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना।  इन चार राज्यों की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है।  चारों राज्यों में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है।  अब से कुछ घंटे बाद ये साफ हो जाएगा कि कहां पर किसकी सरकार बनेगी और कहां पर किसे ताज मिलेगा।  तीन राज्यों में तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है।  वहीं, तेलंगाना में कांग्रेस और केसीआर के बीच टक्कर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी केसीआर को समर्थन दे रही है। मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 199, तेलंगाना की 119 और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है।   इससे पहले मिजोरम में भी मतगणना की तारीख 3 दिसंबर थी, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है और यहां 3 की जगह अब 4 दिसंबर को काउंटिंग होगी।  चुनाव आयोग ने ईसाई समुदाय के त्योहार को लेकर यह फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सभी पार्टियों के अपनी-अपनी जीत का ताल ठोंक रही हैं। कांग्रेस को जीत का भरोसा है तो बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार का दावा कर रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक साथ 17 नवंबर को मतदान हुआ था। एमपी में इस बार 77.15 प्रतिशत वोट डाले गए थे, जो 2018 की तुलना में 1.52 प्रतिशत ज्यादा है।

advertisement

Also Read: Rajasthan का CM कौन ? हाथ से निकल गयी सत्ता,BJP बढ़त के साथ आगे

राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान हुआ था। इस बार कुल 74.96 प्रतिशत वोटिंग हुई है। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कूनर के निधन के बाद चुनाव आयोग ने यहां मतदान स्थगित कर दिया था। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में वोट डाले गए थे। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान हुआ था। वहीं, दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर मतदान हुआ था। इस बार राज्य में 76.31 फीसदी मतदान हुआ है, जो साल 2018 के मुकाबले .57 प्रतिशत कम है। तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 30 नवंबर को वोट डाले गए थे। इस बार राज्य में कुल 71.34 प्रतिशत मतदान हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि परिवर्तन होगा और कांग्रेस चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश में जारी मतगणना के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद कहा, 'बीजेपी की बहुत ही प्रचंड विजय हुई है। मध्य प्रदेश में जन-जन के मन में बीजेपी है। 18 सालों में अच्छा काम किया। शिवराज सिंह ने जितना अच्छा किया,डबल इंजन की सरकार ने जिनता अच्छा काम किया। संगठन ने अच्छा का काम किया। उसका आज जनता ने परिणाम दिया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी नेता अमित मालवीय ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। फोटो के ऊपर लिखा गया है, 'देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। बता दें कि सभी राज्यों में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही वोटों की गिनती में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं, तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से आगे चल रही है। 11.30 बजे चक बीजेपी राजस्थान में 111 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं, कांग्रेस 17 सीटों पर आगे है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 140 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस 89 सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 39 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 66 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीआरएल 39 और बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 3, 2023