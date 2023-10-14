IND vs PAK का महामुकाबला आज, अहमदाबाद में सुरक्षा कड़ी

भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला कुछ हे घंटो में शुरू होने वाला है। मैच को देखने के लिए स्टेडियम में लोग जुटने लगे है। मुकाबले को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है। पुलिस, सेना के जवान सहित ख़ुफ़िया विभाग पैनी नजर बनाये हुए है। वनडे विश्व कप के 12वें मुकाबले में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। विश्व कप इतिहास में दोनों टीमों के बीच यह आठवां मुकाबला होगा। टीम इंडिया का रिकॉर्ड 7-0 है। दोनों टीमों की इस टूर्नामेंट में तीसरी जीत पर है। भारत और पाकिस्तान ने दो-दो मैच खेले हैं और दोनों जीते हैं।

advertisement

Also Read: Vande Bharat Sleeper Coach: इस तारीख को शुरू होने वाली है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, पूरी जानकारी पढ़िए

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन शुभमन गिल पर काफी निर्भर करेगी। डेंगू से जूझ रहे शुभमन गिल शुरुआती दो मैच मिस कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को लेकर रोहित शर्मा ने कहा कि गिल 99 फीसद फिट हो चुके हैं। ऐसे में गिल का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। शुरुआती दो मैचों में ईशान किशन बतौर ओपनर दिखे थे। वहीं इसके अलावा टीम में किसी और बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो बाबर आज़म ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में ओपनर फखर ज़मां की जगह अब्दुल्लाह शफीक को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया था। ऐसे में बाबर आज़म पिछली टीम पर भरोसा जता सकते है।