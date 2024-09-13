scorecardresearch
लंदन में एक दुकानदार ने अकड़ में कहा 120 पाउंड की है कीमत, बिग बी ने यूं दिया करारा जवाब

बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का लोहा मना जाता हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें संस्कारी और हाजिरजवाब भी माना जाता है। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने क्विज रिएलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में अपने जीवन से जुड़े कुछ खट्टे-मीठे अनुभवों को साझा किया। जिसके बाद से ये किस्सा वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स जमकर इसपर कमेंट कर रहे हैं।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Sep 13, 2024 17:22 IST
कोई अमिताभ बच्चन से भी बदतमीजी कर सकता है?

क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अमिताभ बच्चन से भी बदतमीजी कर सकता है? दरअसल 'कौन बनेगा करोड़पति'  शो पर अमिताभ बच्चन से एक कंटेस्टेंट ने सवाल किया कि क्या आप भी शॉपिंग करते हुए चीजों के प्राइस टैग चेक करते हैं? इस सवाल के साथ ही एक्टर को वो पुरानी बात याद आ गई जिसमें उन्होंने दुकानदार को करारा जवाब दिया।

अमिताभ बच्चन ने  सवाल का जवाब देते हुए कहा

अमिताभ बच्चन ने  सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हां, प्राइस टैग देखना तो नेचुरल सी चीज है। उन्होंने कहा कि एक बार वो बस यूं ही शॉपिंग कर रहे थे। दरअसल वो लंदन में थे और वहां उनकी नजर एक टाई पर पड़ी। इस टाई को वो देख ही रहे थे तभी दुकानदार ने बेहद कड़े शब्दों  में उन्हें कहा कि इसकी कीमत 120 पाउंड है। उसका बोलने का तरीका से ऐसा लग रहा था जैसे एक्टर इस टाई को अफोर्ड नहीं कर सकते। बस फिर क्या था अमिताभ बच्चन ने एक झटके में उस दुकानदार को बता दिया कि वो हैं कौन?

भारतीय स्पिरिट और कॉन्फिडेंस यहां दिखाना कितना जरूरी

अमिताभ ने दुकानदार के ये कहते ही उसकी तरफ देखा और कहा ऐसी 10 टाई पैक कर दो। बिग बी ने ये भी कहा कि इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि भारतीय स्पिरिट और कॉन्फिडेंस यहां दिखाना कितना जरूरी है। हमें कई बार ये साबित करना पड़ता है कि आप हमें हलके में नहीं ले सकते और हम किसी से कम नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिग बी ने एक झटके में उस दुकानदार को सबक सीखा दिया।

