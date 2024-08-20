Italy के करीब बिजनेसमैन का लग्जरी जहाज डूबा, ब्रिटेन के बिल गेट्स कहे जाने वाले माइक लिंच समेत 6 लापता, एक की मौत

scorecardresearch
NewsपरदेसItaly के करीब बिजनेसमैन का लग्जरी जहाज डूबा, ब्रिटेन के बिल गेट्स कहे जाने वाले माइक लिंच समेत 6 लापता, एक की मौत

लिंच के लापता होने के कुछ ही घंटे बाद पता चला कि मुकदमे में उनके साथी स्टीफन चेम्बरलेन की कैम्ब्रिजशायर में एक कार हादसे में मौत हो गई है। उनकी मौत शनिवार को हुई लेकिन यह जानकारी सोमवार को मिली है। लिंच और चेम्बरलेन दोनों को पिछले महीने अदालत ने बरी कर दिया था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 20, 2024 10:30 IST
Italy में Sicily Island के पास सोमवार सुबह बेयेसियन नाम का एक लग्जरी शिप डूब गया

Italy में Sicily Island के पास सोमवार सुबह बेयेसियन नाम का एक लग्जरी शिप डूब गया। 184 फीट लंबे जहाज पर 22 लोग सवार थे। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के 10 क्रू मेंबर और 12 पैसेंजर थे। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिप पर तैनात रसोइए की मौत हो गई है और 6 लापता हैं। लापता लोगों में ब्रिटेन के मशहूर सॉफ्टवेयर बिजनेसमैन माइक लिंच और उनकी 18 साल की बेटी हन्नाह भी शामिल हैं। बिजनेसमैन लिंच की पत्नी एंजेला बैकारेस को बचा लिया गया है। वे डूबे जहाज बेयेसियन की मालकिन थीं। जहाज पर मॉर्गन स्टेनली इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट जोनाथन ब्लूमर और उनकी पत्नी भी सवार थे। उनकी भी तलाश की जा रही है। 

15 लोगों को बचाया गया 

इतावली कोस्टगार्ड के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि सुबह 5 बजे तूफान आया जिससे टकराकर शिप डूब गया। शिप सिसली की राजधानी पलेर्मो से करीब 18 किमी दूर लंगर डाले खड़ा था। जहाजों को तूफानों से मुकाबला करने के हिसाब से तैयार किया जाता है, लेकिन यह जहाज किन हालात में डूबा अभी यह साफ नहीं हो पाया है। अस्पताल में भर्ती क्रू मेंबर्स से बात करने के बाद ही कुछ जानकारी मिल पाएगी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हवाओं के कारण नाव का एक मास्ट (मस्तूल) टूट गया, जिससे शिप का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया। कोस्टगार्ड के अधिकारी ने बताया कि शिप के पास ही नीदरलैंड का एक और जहाज था जिसने 15 लोगों की जान बचाने में मदद की। जिंदा बचाए गए लोगों में एक साल की बच्ची भी शामिल है जिसे उसके माता-पिता के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

ब्रिटेन के बिल गेट्स कहे जाते थे माइक लिंच 

लापता माइक लिंच (59) को लंबे समय तक ब्रिटेन का बिल गेट्स कहा जाता रहा। उन्होंने 1996 में एक सॉफ्टवेयर कंपनी ऑटोनॉमी कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। यह कंपनियों के डेटा एनालिसिस करती थी। उनकी कंपनी ने खूब तरक्की की। लिंच का बिजनेस की दुनिया में काफी नाम हुआ। इस वजह से उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून का आर्थिक सलाहकार भी बनाया गया। वहीं, ऑटोनॉमी की सफलता को देख 2011 में कंप्यूटर बनाने वाली HP कंपनी ने इसे 11.7 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। यह तब यूरोप का सबसे बड़ा तकनीकी सौदा था। हालांकि कुछ ही समय बाद उन पर HP ने धोखा देने का इल्जाम लगाया। HP का आरोप था कि लिंच ने कंपनी को जरूरत से ज्यादा दाम में बेचा। लिंच को 5 बिलियन डॉलर लौटाने चाहिए। HP ने लिंच को अमेरिका में प्रत्यर्ण करने की अपील की। यह केस 12 साल तक चला। मई 2023 में उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। वे 13 महीने तक सैन फ्रैंसिस्को जेल में नजरबंद रहे। लिंच ने दलील दी कि उनकी कंपनी को HP ने पसंद किया था और सारी चीजें पता करने के बाद ही खरीदा था। उन्होंने इसके लिए न कोई साजिश रची थी और न ही कोई धोखाधड़ी की। 

लिंच के साथी चेम्बरलेन की भी मौत 

लिंच के लापता होने के कुछ ही घंटे बाद पता चला कि मुकदमे में उनके साथी स्टीफन चेम्बरलेन की कैम्ब्रिजशायर में एक कार हादसे में मौत हो गई है। उनकी मौत शनिवार को हुई लेकिन यह जानकारी सोमवार को मिली है। लिंच और चेम्बरलेन दोनों को पिछले महीने अदालत ने बरी कर दिया था।

