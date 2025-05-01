scorecardresearch
Waves Summit: साल का सबसे बड़ा एंटरटेंमेंट इवेंट शुरू! क्या होगा खास और कहां से मिलेगी पल-पल की जानकारी?

Waves Summit: साल का सबसे बड़ा एंटरटेंमेंट इवेंट शुरू! क्या होगा खास और कहां से मिलेगी पल-पल की जानकारी?

यह इवेंट मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर (JWCC) में आयोजित किया गया है।

Gaurav Kumar
May 1, 2025

Waves Summit 2205: साल का सबसे बड़ा एंटरटेंमेंट इवेंट,  WAVES 2025, आज से मुंबई में शुरू हो चुका है। चार दिनों तक चलने वाले इस इवेंट का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया है। यह इवेंट मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर (JWCC) में आयोजित किया गया है। 

WAVES (World Audio Visual & Entertainment Summit) भारत सरकार द्वारा आयोजित पहला ग्लोबल ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य देश के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को सुर्खियों में लाना है। WAVES 2025 की टैगलाइन "कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज" है। 

 

 

यह कार्यक्रम 1-4 मई तक चार दिनों तक चलेगा, और इसमें शाहरुख खान, आमिर खान, रजनीकांत, अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, मोहनलाल, ऐश्वर्या राय बच्चन, एसएस राजामौली, चिरंजीवी, अली भट्ट, विक्की कौशल जैसी कई हस्तियां शामिल होंगी। 

इस इवेंट में क्या-क्या होगा?

PMO के एक बयान के अनुसार, WAVES 2025 में 90 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि, 1,000 क्रिएटर्स, 300 से अधिक कंपनियां और 350 से अधिक स्टार्टअप भाग लेंगे।

इस शिखर सम्मेलन में 42 पूर्ण सत्र, 39 ब्रेकआउट सत्र और 32 मास्टरक्लासेस आयोजित होंगे, जिनमें ब्रॉडकास्टिंग, इन्फोटेनमेंट, AVGC-XR, फिल्म और डिजिटल मीडिया सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल होंगे।

WAVES 2025 में भारत पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग (जीएमडी) की मेजबानी भी करेगा, जिसमें 25 देशों की मंत्रि भाग लेंगे।

इस शिखर सम्मेलन में 6,100 से अधिक खरीदारों, 5,200 विक्रेताओं और 2,100 प्रोजेक्ट वाला ग्लोबल ई-मार्केटप्लेस, WAVES Bazaar भी शामिल होगा। इसका उद्देश्य स्थानीय और ग्लोबल स्तर पर खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ना है, जिससे व्यापक नेटवर्किंग और बिजनेस अवसर सुनिश्चित हों।

कहां से ले सकेंगे लेटेस्ट अपडेट? 

अगर आपको इस इवेंट का पल-पल का अपडेट चाहिए तो आपको WAVES India और Ministry of Information and Broadcasting के आधिकारिक अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और https://wavesindia.org/ वेबसाइट पर जाना होगा। इस इवेंट का लाइव प्रसारण आप घर बैठे नहीं देख सकते हैं। 

