Ola Roadster X Series : कब से शुरू होगी मोटरसाइकल की डिलीवरी? ओला ने खुद दिया ये बड़ा अपडेट!

Ola Electric Mobility ने हाल ही लॉन्च हुए अपने Roadster X Series के डिलीवरी के बारे में अपडेट दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 1, 2025 12:16 IST

Ola Roadster X Series Delivery Update: भाविश अग्रवाल की कंपनी Ola Electric Mobility ने हाल ही लॉन्च हुए अपने Roadster X Series के डिलीवरी के बारे में अपडेट दिया है। 

पिछली महीने 11 अप्रैल में Ola Electric ने पहली बार अपने मोटरसाइकल को लॉन्च किया था। इस मोटरसाइकल का नाम Roadster X है। कंपनी ने Roadster X सीरीज में दो वेरिएंट Roadster X और Roadster X+ को लॉन्च किया था। 

डिलीवरी को लेकर बड़ा अपडेट

कंपनी ने 30 अप्रैल को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Roadster X सीरीज की मोटरसाइकल की डिलीवरी इस महीने यानी मई 2025 में शुरू होगी। 

Roadster X Series की कितनी है कीमतें?

Roadster X     2.5kWh   ₹84,999
                       3.5kWh   ₹94,999
                       4.5 kWh  ₹1,04,999

Roadster X+    4.5kWh  ₹1,14,999
                        9.1kWh ( 4680 भारत सेल के साथ) ₹1,84,999 

Roadster X+ 9.1kWh ( 4680 भारत सेल के साथ) की रेंज सिंगल चार्ज पर 501 किलोमीटर की है। 

Roadster X Series मोटरसाइकल के फीचर्स 

लॉन्च के वक्त कंपनी ने बताया था कि इस सीरीज के मोटरसाइकल में मिड-ड्राइव मोटर है जो परफॉर्मेंस और सुरक्षा को बढ़ाती है। बाइक में पावरट्रेन में चेन ड्राइव और एक इंटीग्रेटेड MCU लगा है जो टॉर्क ट्रांसफर के लिए है। इससे ग्राहक को बेहतर ऐक्सेलरेशन और रेंज मिलती है। 

कंपनी ने बताया कि X सीरीज के बाइकर में मोटरसाइकिलों में फ्लैट केबल का इस्तेमाल किया गया है - जो इंडस्ट्री में पहली बार किया गया इनोवेशन है। वहीं इसमें पेटेंटेड ब्रेक-बाय-वायर तकनीक के साथ सिंगल एबीएस, और एडवांस रीजनरेशन, क्रूज कंट्रोल और रिवर्स मोड जैसे स्मार्ट MoveOS 5 फीचर्स दिए गए हैं।

कंपनी ने बताया कि X सीरीज की बैटरी सिस्टम को IP67 वाटरप्रूफ और डस्ट-प्रूफ सर्टिफिकेट के साथ आती है। 

लॉन्च के दौरान ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और एमडी भाविश अग्रवाल ने कहा था कि हम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की एक नई लाइन रोडस्टर एक्स सीरीज को पेश करते हुए उत्साहित हैं, जो ईवी क्रांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। यह लॉन्च हमारे और इंडस्ट्री के लिए एक नए युग का प्रतीक है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। हमारे ग्राहक जल्द ही भारतीय सड़कों पर रोडस्टर एक्स की सवारी करने के रोमांच का अनुभव करेंगे, यह एक गेम-चेंजिंग प्रोडक्ट है जो भारत में मोटरसाइकिलिंग के भविष्य को फिर से डिफाइन करने के लिए तैयार है।

