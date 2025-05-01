1 साल में 158% रिटर्न देने वाले शेयर, मंदी के बीच निवेशकों को कर दिया मालामाल

Bullish Stocks: पिछले एक साल में भारतीय शेयर बाजार (Indian Equity Market) में उतार-चढ़ाव काफी तेज रहे। स्टॉक मार्केट में बिकवाली के बावजूद कुछ चुनिंदा शेयर ऐसे रहे जिन्होंने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कमाकर दिया। BSE Sensex और BSE 500 जैसे बेंचमार्क इंडेक्स भले ही सिर्फ 8% और 5% तक बढ़े हों, लेकिन BSE 500 इंडेक्स के 10 ऐसे शेयर रहे जिन्होंने 84% से लेकर 158% तक रिटर्न (Stock Returns) दिए।

आइए जानते हैं किन कंपनियों ने इस मंदी भरे साल में भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders)

Mazagon Dock Shipbuilders इस लिस्ट में टॉप पर है। कंपनी का शेयर एक साल में ₹1,174 से बढ़कर ₹3,028 पर पहुंच गया। मार्केट कैपिटल ₹47,371 करोड़ से बढ़कर ₹1.22 लाख करोड़ हो गया। डिफेंस सेक्टर में बढ़ती मांग ने इस कंपनी की ग्रोथ को तेज किया।

गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया (Godfrey Phillips India)

Godfrey Phillips India का शेयर ₹3,346 से सीधा ₹8,191 तक पहुंचा। कंपनी की मार्केट वैल्यू ₹17,397 करोड़ से बढ़कर ₹42,586 करोड़ हो गई। ये दिखाता है कि तंबाकू कारोबार अब भी निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे रहा है।

Paytm की वापसी (One97 Communications)

पिछले कुछ सालों में कमजोर परफॉर्मेंस के बाद One97 Communications (Paytm) ने जबरदस्त वापसी की। शेयर ₹372 से बढ़कर ₹871 हो गया और कंपनी की वैल्यू ₹23,670 करोड़ से ₹55,531 करोड़ पहुंची।

केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया (Kaynes Technology)

Kaynes Technology का शेयर ₹2,660 से ₹5,910 हो गया। कंपनी की मार्केट कैप ₹17,003 करोड़ से बढ़कर ₹37,829 करोड़ हो गई। भारत में बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इसका बड़ा कारण रही।

डीपक फर्टिलाइजर्स (Deepak Fertilisers)

Deepak Fertilisers के शेयर ने ₹606 से ₹1,301 तक का सफर तय किया। कंपनी का मार्केट कैप अब ₹16,483 करोड़ है, जो पहले ₹7,670 करोड़ था।

ऑथम इन्वेस्टमेंट (Authum Investment & Infrastructure)

Authum Investment & Infrastructure, फाइनेंस सेक्टर की इस कंपनी ने ₹839 से ₹1,795 का सफर तय किया। कंपनी की वैल्यू अब ₹30,482 करोड़ है।

डिक्सन टेक्नोलॉजीज (Dixon Technologies)

Dixon Technologies इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाती है। इसके शेयर ने ₹8,341 से ₹16,612 तक उड़ान भरी। मार्केट कैप ₹1 लाख करोड़ के पार हो गया।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (Garden Reach Shipbuilders)

Garden Reach Shipbuilders ने ₹990 से ₹1,957 तक का मुकाम हासिल किया। कंपनी की वैल्यू अब ₹22,422 करोड़ हो गई है।

कोरमंडल इंटरनेशनल (Coromandel International)

Coromandel International जो कि उर्वरक बनाती है। कंपनी के शेयर ₹1,209 से ₹2,245 हो गए। खेती से जुड़े सेक्टर में मांग ने इसे मजबूती दी।

भारती हेक्साकॉम (Bharti Hexacom)

Bharti Hexacom, टेलीकॉम सेक्टर की इस कंपनी के शेयर ₹868 से ₹1,597 तक पहुंचे। मोबाइल और इंटरनेट यूज बढ़ने से कंपनी को फायदा मिला।