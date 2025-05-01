सस्ते शेयर में बड़ी हलचल की तैयारी, बोर्ड मीटिंग में फंडिंग और टेकओवर पर होगा फैसला

Blue Cloud Softech Solutions आने वाले समय में अपने कारोबार को और तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी ने 7 मई 2025 को बोर्ड मीटिंग बुलाई है, जिसमें फंड जुटाने और भारत समेत विदेशों में टेकओवर पर चर्चा की जाएगी। कंपनी ने यह जानकारी अपने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी है।

कई तरीकों से जुटाएगी फंड्स

Blue Cloud ने कहा है कि वह फंड जुटाने के लिए Equity Shares, Convertible Warrants, Preferential Issue, या फिर Qualified Institutional Placement (QIP) जैसे किसी भी ऑप्शन को अपनाने पर विचार कर सकती है। इसके लिए कंपनी को जरूरी Regulatory Approvals भी लेने होंगे।

जरूरत पड़ने पर कंपनी शेयरहोल्डर्स की मंजूरी लेने के लिए Extraordinary General Meeting (EGM) या Postal Ballot भी कर सकती है। इसका मतलब है कि Blue Cloud आने वाले समय में किसी बड़े कदम की तैयारी कर रही है।

भारत और विदेशों में हो सकते हैं टेकओवर

Blue Cloud का फोकस सिर्फ फंडिंग नहीं बल्कि बड़े-बड़े टेकओवर पर भी है। कंपनी भारत में और विदेशी बाजारों में टेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर सेक्टर से जुड़े बिजनेस को खरीदने या साझेदारी करने का प्लान बना रही है।

अमेरिका में 3.2 मिलियन डॉलर की बड़ी डील

हाल ही में कंपनी ने अमेरिका के एक नामी क्लाइंट के साथ 3.20 मिलियन डॉलर की बड़ी डील की है। इस डील के तहत Blue Cloud अपनी इन-हाउस डेवलप की गई BluHealth Comprehensive Healthcare Platform को डिलीवर करेगी। यह एक AI-पावर्ड हेल्थकेयर सॉल्यूशन है, जिसे पूरी तरह भारत में तैयार किया गया है।

भारत में भी मिला बड़ा प्रोजेक्ट

इसके साथ ही कंपनी को भारत में Pinnacle Hospitals India Pvt Ltd से एक नया वर्क ऑर्डर मिला है। इसके तहत Blue Cloud का Outpatient Management System (OMS) अब विशाखापट्टनम स्थित Pinnacle Hospitals में लागू किया जाएगा।

क्या करती है कंपनी?

Blue Cloud Softech Solutions मुख्य रूप से Software Development, Data Processing, Computer Consultancy, Systems Analysis, और Maintenance Services में काम करती है। कंपनी भारत और विदेशों दोनों जगह पर अपनी सर्विस देती है।

शेयर की हालत थोड़ी कमजोर

30 अप्रैल 2025 (बुधवार) को कंपनी के शेयर में 1.79% की गिरावट आई। कंपनी के शेयर ने ₹17.11 का उच्च स्तर और ₹16.32 का निचला स्तर छुआ। शेयर ने एक हफ्ते में 2.71% की गिरावट आई है। वहीं, तीन महीनों में स्टॉक 58.50% की गिरावट देखी गई है। पिछले एक साल में शेयर ने 62.51% का नेगेटिव रिटर्न दिया है।