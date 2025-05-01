Ather Energy IPO Allotment: इस दिन हो सकता है अलॉटमेंट, DIRECT LINKS से आसानी से ऐसे करें चेक

Ather Energy IPO Allotment: आखिरकार Ather Energy के IPO का सब्सक्रिप्शन बंद हो गया और अब सबको इसके अलॉटमेंट और लिस्टिंग का इंतजार है। अगर आपने भी इस आईपीओ में पैसा लगाया है तो हम आपको इस खबर में BSE और Registrar का DIRECT LINK देंगे जिसके जरिए आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं।

advertisement

Hero MotoCorp की सपोर्ट वाली ईवी स्कूटर निर्माता Ather Energy के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 28-30 अप्रैल तक खुला था। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार Link Intime India Private Ltd है जिसका नाम अब बदलकर MUFG Intime India Private Limited हो गया है।

कब हो सकता है अलॉटमेंट?

इस आईपीओ का अलॉटमेंट कल यानी शुक्रवार 02 मई 2025 को हो सकता है।

MUFG Intime के DIRECT LINK से ऐसे चेक करें स्टेटस

सबसे पहले आप https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html लिंक पर क्लिक करें।



इसके बाद Select Company में Ather Energy Limited को चुनें (नोट- कंपनी का नाम तब दिखेगा जब अलॉटमेंट होगा)



इसके बाद PAN नंबर या App. No. या DP/Client ID या Account No / IFSC में किसी एक को चुनें और दर्ज करें।



बस इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।



BSE के DIRECT LINK से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले आप https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx लिंक पर जाएं।



इसके बाद Issue Type में Equity को चुनें।



इसके बाद Issue Name में Ather Energy Limited को चुनें।



इसके बाद Application No या PAN किसी एक को चुनें और दर्ज करें।



इसके बाद I’m not a robot पर क्लिक करें।



इसके बाद Search बटन दबाएं । आपको आपका अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

किसने कितना किया सब्सक्राइब?

30 अप्रैल को शाम 5 बजे तक के डेटा के मुताबिक इस आईपीओ का कुल 1.43 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

Qualified Institutional Buyers (QIB) ने इस आईपीओ को 1.70 गुना सब्सक्राइब किया, Non-Institutional Investor (NII) ने इस ऑफर को 0.66 गुना, Retail Individual Investor ने 1.74 गुना और Employees ने इस आईपीओ को 5.33 गुना सब्सक्राइब किया है।