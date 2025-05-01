TCS Dividend Record Date: आ गया बड़ा अपडेट! कंपनी ने बताया कब है रिकॉर्ड डेट, खाते में इस दिन आएंगे पैसे

TCS Dividend Record Date: देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है। इससे पहले कंपनी ने सिर्फ डिविडेंड के बारे में बताया था। रिकॉर्ड डेट के साथ-साथ कंपनी ने पेमेंट डेट की भी जानकारी दी है।

TCS Dividend Record Date

कंपनी ने 30 अप्रैल 2025 की रात में एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में बुधवार 4 जून 2025 का दिन तय किया गया है।

TCS Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट मंगलवार 24 जून 2025 को होगी।

TCS Dividend 2025

कंपनी ने इससे पहले अपने Q4 रिजल्ट जारी करते हुए शेयरधारकों के लिए 3000% का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की थी। इसका मतलब कंपनी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड देगी।

TCS Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जनवरी 2025 में 10 रुपये का अंतरिम डिविडेंड और 66 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था। वहीं अक्टूबर और जुलाई 2024 में कंपनी ने 10-10 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने मई 2024 में 28 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था।

TCS Q4 FY25 Results

मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के 12,434 करोड़ रुपये की तुलना में 1.68 प्रतिशत घटकर 12,224 करोड़ रुपये रहा। वहीं कंपनी का कंसोलिडेटेड सेल्स पिछले साल की समान तिमाही के 61,237 करोड़ रुपये से 5.29 प्रतिशत बढ़कर 64,479 करोड़ रुपये रहा।

Q4 में कंपनी का नेट मार्जिन 19 प्रतिशत रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन 24.3 प्रतिशत रहा। टीसीएस को मार्च तिमाही में 12.2 बिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला, जिसमें बुक-टू-बिल रेश्यो 1.6 गुना रहा।

TCS Share Price

कंपनी का शेयर बुधवार 30 अप्रैल को बीएसई पर 1.21% या 41.85 रुपये गिरकर 3429.65 रुपये पर बंद हुआ था। वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.17% या 40.70 रुपये टूटकर 3,431.80 रुपये पर बंद हुआ था।