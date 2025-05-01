Mobikwik की सब्सिडियरी कंपनी को मिली RBI से ये बड़ी मंजूरी! 02 मई को रडार पर रहेगा स्टॉक - DETAILS

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMobikwik की सब्सिडियरी कंपनी को मिली RBI से ये बड़ी मंजूरी! 02 मई को रडार पर रहेगा स्टॉक - DETAILS

MobiKwik ने बुधवार देर रात अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में एक बड़ी जानकारी दी है जिसकी वजह से कंपनी का शेयर शुक्रवार 02 मई को निवेशकों के रडार पर रहेगा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 1, 2025 11:55 IST

Stock in Focus: फिनटेक प्लेटफॉर्म One Mobikwik Systems Ltd (MobiKwik) ने बुधवार देर रात अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में एक बड़ी जानकारी दी है जिसकी वजह से कंपनी का शेयर शुक्रवार 02 मई को निवेशकों के रडार पर रहेगा। 

One Mobikwik ने बताया कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी Zaak ePayment Services Private Limited (Zaakpay) को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर (PA/PG) के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मंजूरी मिल गई है। 

Zaakpay (ज़ाकपे) एक B2B पेमेंट कंपनी है जो ऑनलाइन बिजनेस को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, पे लेटर, ईएमआई इत्यादि जैसे पेमेंट मोडों से आसानी से पेमेंट स्वीकार करने में मदद करता है। 

One Mobikwik ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि ज़ाकपे के कस्टमर बेस में ट्रांजिट, ई-कॉमर्स, हेल्थकेयर, डिजिटल लेंडिंग और बिल भुगतान इत्यादि जैसे सेक्टर के लीडिंग ब्रांड्स शामिल हैं। 2024 में, कंपनी ने बड़े ट्रांजिट और हेल्थकेयर ग्राहकों के लिए कन्वर्सेशनल कॉमर्स (इन-चैट) भुगतान शुरू करने के लिए मेटा (व्हाट्सएप फॉर बिजनेस) के साथ पार्टनरशिप किया था। 

इस साल की शुरुआत में, कंपनी ने  ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर पेमेंट चेकआउट पर किफ़ायती (क्रेडिट और डेबिट कार्ड EMI) की पेशकश शुरू की। हाल ही में, ज़ाकपे ने अपने एंटरप्राइज़ व्यापारियों के लिए क्विक डेली निपटान शुरू किया ताकि उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिल सके।

MobiKwik का यूजर्स बेस 172 मिलियन से भी अधिक है और कंपनी के पास 4.5 मिलियन मर्चेंट का नेटवर्क है। 

02 मई को रडार पर रहेगा One Mobikwik Systems का शेयर

Zaakpay को आरबीआई से बड़ी मंजूरी मिलने के बाद इसकी पेरेंट कंपनी One Mobikwik Systems Ltd. का शेयर शुक्रवार 02 मई को निवेशकों के फोकस में रहेगा। 

बुधवार को कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.14% या 8.20 रुपये गिरकर 252.60 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.96% या 7.70 रुपये टूटकर 252.45 रुपये पर रहा। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
