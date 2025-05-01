scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹10 से भी सस्ते इस शेयर में हलचल तेज, कंपनी जुटाएगी ₹900 करोड़, जानें डिटेल

₹10 से भी सस्ते इस शेयर में हलचल तेज, कंपनी जुटाएगी ₹900 करोड़, जानें डिटेल

शेयर बाजार के निवेशकों को 10 रुपये से कम वाले मल्टीबैगर शेयर पर नजर रखनी चाहिए। कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर वे ₹900 करोड़ के फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 1, 2025 12:24 IST
शेयर बाजार में एक ऐसा सस्ता शेयर है जिसकी कीमत ₹10 से भी कम है, लेकिन इसमें आने वाले दिनों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। हम बात कर रहे हैं Standard Capital Markets Ltd की, जिसने हाल ही में ₹900 करोड़ तक की फंडिंग योजना का एलान किया है।

इतनी बड़ी रकम जुटाने की योजना के बाद इस शेयर पर निवेशकों की नजरें टिक गई हैं।

क्या है कंपनी की योजना?

Standard Capital Markets Ltd ने 30 अप्रैल 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया है कि वह Non-Convertible Debentures (NCDs) के जरिए ₹900 करोड़ जुटाएगी। ये फंड रेजिंग Private Placement के जरिए की जाएगी। ये सभी डिबेंचर Unlisted, Secured, Unrated और Redeemable होंगे।

                   डिबेंचर सीरीज   राशि
                     Series I  ₹250 करोड़
                     Series II  ₹200 करोड़
                     Series III  ₹130 करोड़
                     Series IV  ₹170 करोड़
                     Series V  ₹150 करोड़

हर डिबेंचर की फेस वैल्यू ₹1 लाख होगी और इनमें 10% का सालाना रिटर्न मिलेगा।

 

शेयर क्यों है फोकस में?

कंपनी का शेयर BSE पर महज ₹10 से नीचे ट्रेड करता है। लेकिन ₹900 करोड़ की फंडिंग योजना के एलान के बाद बाजार में उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इससे कंपनी की लिक्विडिटी, बिजनेस एक्सपेंशन और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बेहतर हो सकती है।

अगर कंपनी इस फंड का इस्तेमाल बिजनेस को बढ़ाने, नए प्रोजेक्ट्स या कर्ज चुकाने में करती है, तो शेयर की वैल्यू भविष्य में बढ़ सकती है। इससे लॉन्ग-टर्म के निवेशकों को फायदा हो सकता है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

काफी समय से कंपनी के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। 30 अप्रैल 2025 (बुधवार) को कंपनी के शेयर 2.13 फीसदी गिरकर ₹0.46 प्रति शेयर पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट-कैप स्टॉक गिरकर 79.58 करोड़ रुपये हो गया है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी के शेयर 

पिछले 6 महीने में शेयर ने 58.93 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर ने 75.53 फीसदी गिर गया है। हालांकि, तीन साल में स्टॉक ने 475 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह पांच साल में स्टॉक 1050 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया।      

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
