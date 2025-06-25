आसान हुआ Voter Card बनवाने का प्रोसेस, इस तरह करें आवेदन और 15 दिन में घर आ जाएगा कार्ड

अगर आप नया वोटर कार्ड (Voter ID) बनवाने या पुराने में बदलाव करवाने की सोच रहे हैं तो अब यह काम पहले से कहीं ज्यादा आसान और फास्ट हो गया है। इलेक्शन कमिशन ने वोटर आईडी कार्ड के प्रोसेस को इतना आसान बना दिया है कि अब आपका वोटर कार्ड सिर्फ 15 दिनों में घर पहुंच जाएगा।

15 दिन में बनेगा वोटर कार्ड

पहले वोटर कार्ड बनने में कई महीने लग जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चुनाव आयोग और पोस्ट ऑफिस के बीच नए तालमेल के बाद यह पूरा प्रोसेस रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ हो रही है। इससे न सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस में तेजी आ रही है, बल्कि वोटर कार्ड के विटरण भी समय पर हो रहा है।

SMS पर मिलेगा सारा अपडेट

अब जैसे ही आप नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करेंगे या पुराने में कोई बदलाव करवाएंगे तो हर स्टेप की जानकारी आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए मिलती रहेगी। इससे आपको बार-बार सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसके अलावा चुनाव आयोग ने 'Voter Helpline App' नाम से एक खास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आप इसे Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए नया वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। इसके अलावा पुराने कार्ड में बदलाव कर सकते हैं।

यहां तक कि ऐप के जरिये आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और BLO से संपर्क कर सकते हैं।

घर बैठे कैसे करें अप्लाई? (How to apply for Voter ID card from home?)

स्टेप 1: सबसे पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें।

स्टेप 2: अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। इसमें आपको पर्सनल डेटा जैसे नाम, पता, डेट ऑफ आधार, आधार आदि जानकारी देनी होगी।

स्टेप 3: इसके बाद आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा।

स्टेप 4: अब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद BLO डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा और करीब 15 दिन में कार्ड घर आ जाएगा

वेबसाइट से कैसे करें आवेदन? (How to apply for Voter ID card from the website?)

आप वेबसाइट के जरिये भी वोटर आईडी कार्ड का आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in/) पर जाना होगा। यहां Form 6 भरना होगा। इस वेबसाइट के जरिये आप पुराने कार्ड में बदलाव भी कर सकते हैं।

कैसे करें वोटर कार्ड का स्टेटस ट्रैक? (How to track voter card status?)

स्टेप 1: https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट पर लॉगिन करें

स्टेप 2: अब ‘Track Application Status’ सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3: इसके बाद अपना रिफरेंस नंबर डालें और स्टेट सेलेक्ट करें।

सभी डिटेल्स भरकर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आप आसानी से अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं।

