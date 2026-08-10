बेंगलुरु से मुंबई जाना होगा आसान, Vande Bharat Sleeper के रूट और लॉन्च को लेकर आया बड़ा अपडेट

बेंगलुरु और मुंबई के बीच ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जल्द नया और तेज ऑप्शन मिलने वाला है। साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी एसडब्ल्यूआर को दो वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट मिल चुके हैं, जिन्हें बेंगलुरु-मुंबई रूट पर चलाने की तैयारी है। यह ट्रेन रात में चलेगी और करीब 16 घंटे में सफर पूरा करने की उम्मीद है। अब जानते हैं कि इसका रूट क्या होगा, किराया कितना रह सकता है और ट्रेन के अंदर यात्रियों को क्या मिलेगा।

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बेंगलुरु-मुंबई के बीच चलेगी वंदे भारत स्लीपर

एसडब्ल्यूआर ने दो 16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट को कमीशन किया है। इन ट्रेनसेट को बेंगलुरु में बीईएमएल ने बनाया है, जबकि पूरा प्रोग्राम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ चेन्नई के नेतृत्व में चला है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कमीशन किए जाने से पहले ट्रेनसेट की टेस्टिंग और जांच की गई है। बेंगलुरु के डिविजनल रेलवे मैनेजर अशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि लॉन्च की तैयारी चल रही है और टाइमटेबल जल्द नोटिफाई किया जाएगा।

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पहले होगा ट्रायल रन, फिर तय होगा टाइमटेबल

ट्रेन को यात्रियों के लिए शुरू करने से पहले मंजूर रूट पर ट्रायल रन किया जाएगा। इस दौरान सफर में लगने वाले समय का आकलन होगा। रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी आरडीएसओ की ओर से स्पीड ट्रायल भी किए जाएंगे। इसके बाद ट्रेन के फाइनल टाइमटेबल को लेकर तस्वीर साफ होगी।

बेंगलुरु में कहां से चलेगी ट्रेन?

बेंगलुरु में ट्रेन के शुरुआती स्टेशन को लेकर अभी दो ऑप्शन पर विचार हो रहा है। बेंगलुरु के एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑपरेशंस परीक्षित मोहनपुरिया के मुताबिक, केएसआर बेंगलुरु और सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल यानी एसएमवीटी बेंगलुरु में से किसी एक को शुरुआती स्टेशन बनाया जा सकता है। ट्रेन की प्राइमरी रेक मेंटेनेंस भी इन्हीं दोनों में से किसी एक जगह की जाएगी।

करीब 16 घंटे में पूरा होगा सफर

वंदे भारत स्लीपर के बेंगलुरु और मुंबई दोनों तरफ से रात में चलने की उम्मीद है। करीब 1,137 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन लगभग 16 घंटे में पूरी कर सकती है। अभी उद्यान एक्सप्रेस और एसएमवीटी बेंगलुरु-एलटीटी मुंबई एक्सप्रेस जैसी डेडिकेटेड ट्रेनें इस सफर में करीब 24 घंटे लेती हैं। यानी नई स्लीपर वंदे भारत यात्रियों का लगभग 8 घंटे तक समय बचा सकती है।

3एसी का किराया करीब ₹3,000 रहने की उम्मीद

ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे। इनमें 11 कोच 3एसी, चार कोच 2एसी और एक कोच 1एसी का होगा। 3एसी का किराया करीब ₹3,000 रहने की उम्मीद है और इसमें ऑनबोर्ड खाना भी शामिल होगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इसका किराया हवाई टिकट के मुकाबले काफी कम रहेगा।

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रायचूर-यादगीर-कलाबुरगी से गुजरेगी ट्रेन

इस वंदे भारत स्लीपर को कल्याण कर्नाटक क्षेत्र से चलाया जाएगा। प्रस्तावित रूट में रायचूर, यादगीर और कलाबुरगी शामिल हैं। पूरा रूट 1,137 किलोमीटर लंबा है, पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड और डबल लाइन वाला है। इसके ज्यादातर हिस्सों पर ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चल सकती हैं।

हुबली वाला रूट क्यों नहीं चुना गया?

जनप्रतिनिधियों और रेलवे एक्टिविस्ट्स की मांग थी कि ट्रेन को हुबली के रास्ते चलाया जाए, लेकिन इस प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ा गया। हुबली वाला रूट 1,216 किलोमीटर लंबा पड़ता है। इसके साथ ही इसमें सिंगल ट्रैक के हिस्से और स्पीड रिस्ट्रिक्शन वाले सेक्शन भी हैं। इसके मुकाबले चुना गया कल्याण कर्नाटक रूट छोटा, डबल लाइन और पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड है। अब ट्रायल रन के बाद लॉन्च डेट और फाइनल टाइमटेबल का इंतजार है।