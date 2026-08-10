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Newsबिजनेस न्यूजअमेरिका में नई नौकरी पाना हुआ मुश्किल, Hiring के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता; आगे और बढ़ेगी परेशानी?

अमेरिका में नई नौकरी पाना हुआ मुश्किल, Hiring के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता; आगे और बढ़ेगी परेशानी?

अमेरिका में नौकरी का बाजार अचानक कमजोर पड़ता दिख रहा है। जुलाई में 23 हजार नौकरियां कम हुईं, जबकि सैलरी ग्रोथ पांच साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। हेल्थकेयर जैसे कुछ सेक्टर हायरिंग कर रहे हैं, लेकिन बाकी मार्केट में नई नौकरी तलाशना पहले से मुश्किल होता जा रहा है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 10, 2026 14:18 IST

In Short

  • जुलाई में अमेरिकी इकॉनमी में 23,000 नौकरियां घटीं जबकि 95,000 नौकरियां बढ़ने की उम्मीद थी।
  • सालाना सैलरी ग्रोथ घटकर 3.2% रह गई जो पांच साल का सबसे निचला स्तर है।
  • हेल्थकेयर में 22,600 नौकरियां बढ़ीं लेकिन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जुलाई में 40,000 नौकरियां घटीं।

अमेरिका में नई नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कंपनियां हायरिंग को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गई हैं, जबकि सैलरी बढ़ने की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो नई नौकरी चाहते हैं या बढ़ती महंगाई के बीच अपनी आमदनी बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। जुलाई के जॉब डेटा से लेकर अलग-अलग सेक्टर की हायरिंग और सैलरी तक, तस्वीर कई मोर्चों पर कमजोर दिखाई दे रही है।

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जुलाई में 23 हजार नौकरियां घटीं

जुलाई में अमेरिकी इकॉनमी में उम्मीद के उलट 23,000 नौकरियां कम हुईं। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% से घटकर 4.1% हो गया, क्योंकि ज्यादा लोग लेबर फोर्स से बाहर हो गए। इकॉनमिस्ट्स को जुलाई में 95,000 नई नौकरियां जुड़ने की उम्मीद थी। जून के जॉब गेन को भी 57,000 से घटाकर 20,000 और मई के आंकड़े को 1.29 लाख से घटाकर 66,000 कर दिया गया। पिछले तीन महीनों में औसतन सिर्फ 20,000 नौकरियां बढ़ी हैं।

हेल्थकेयर संभाल रहा हायरिंग का मोर्चा

जुलाई में हेल्थकेयर और सोशल असिस्टेंस सेक्टर ने करीब 22,600 नौकरियां जोड़ीं। प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज में 18,000 और इन्फॉर्मेशन सेक्टर में 11,000 नौकरियां बढ़ीं। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के कुछ हिस्सों को एआई और डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट का फायदा मिला। प्राइवेट सेक्टर में कुल 30,000 नौकरियां बढ़ीं, लेकिन हेल्थकेयर को हटा दें तो यह बढ़ोतरी सिर्फ 7,000 रह जाती है।

होटल रेस्टोरेंट सेक्टर में बड़ी गिरावट

लेजर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने जून में 43,000 और जुलाई में 40,000 नौकरियां गंवाईं। यह गिरावट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अमेरिका में 2026 फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे सीजनल एडजस्टमेंट एक वजह हो सकती है। लोकल गवर्नमेंट में भी 57,000 नौकरियां घटीं, जिनमें 49,600 नौकरियां लोकल स्कूल डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी थीं।

सैलरी ग्रोथ पांच साल के निचले स्तर पर

जुलाई में एवरेज आवरली अर्निंग जून के मुकाबले सिर्फ 0.1% बढ़ी। सालाना सैलरी ग्रोथ घटकर 3.2% रह गई, जो पांच साल में सबसे कम है। वहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक महंगाई 3.5% रही। यानी लोगों की कमाई जितनी तेजी से बढ़ रही है, रोजमर्रा का खर्च उससे ज्यादा दबाव बना रहा है।

अब फेड के फैसले पर नजर

कमजोर हायरिंग और धीमी सैलरी ग्रोथ का असर फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट फैसले पर भी पड़ सकता है। जॉब रिपोर्ट के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में हल्की तेजी आई और ट्रेजरी यील्ड गिरी। सितंबर में फेड रेट हाइक की संभावना एक दिन पहले के 55% से घटकर 40% रह गई। अब अगला बड़ा संकेत सीपीआई डेटा से मिलेगा, जहां इकॉनमिस्ट्स महंगाई 3.4% रहने की उम्मीद कर रहे हैं।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 10, 2026