MG ने पेश किया नया ADAPT प्लेटफॉर्म! एक ही बेस पर बनेंगी EV, हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और REEV कारें

JSW MG Motor India ने भारत में नई तरह की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए MG ADAPT प्लेटफॉर्म पेश किया है। MG ADAPT का पूरा नाम एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है। कंपनी का कहना है कि यह भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस पर अलग-अलग तरह की न्यू एनर्जी गाड़ियां तैयार की जा सकती हैं।

advertisement

इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक ही बेस पर इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड कार, प्लग-इन हाइब्रिड कार और रेंज एक्सटेंडर इलेक्ट्रिक कार तैयार की जा सकती है। यानी कंपनी को हर तरह की गाड़ी के लिए बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इससे कंपनी नई गाड़ियों को जल्दी तैयार कर सकेगी और ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग मॉडल पेश करना आसान होगा।

कंपनी के मुताबिक MG ADAPT को बेहतर रेंज, तेज चार्जिंग, अच्छी परफॉर्मेंस, ज्यादा सुरक्षा और आरामदायक ड्राइविंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आने वाले समय में एमजी की कई नई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां इसी प्लेटफॉर्म पर तैयार हो सकती हैं।

हाइब्रिड गाड़ियों के लिए भी खास तकनीक

MG ADAPT में हाइब्रिड गाड़ियों के लिए कई खास तकनीक दी गई हैं। इसमें हाइब्रिड इंजन, बैटरी सिस्टम, 10-इन-1 इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट और हाइब्रिड ट्रांसमिशन शामिल हैं।

इन सभी चीजों को एक इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल करता है। आसान भाषा में कहें तो यह सिस्टम खुद तय करता है कि गाड़ी चलाते समय इंजन, बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर में से कब और कितनी ताकत लेनी है।

यह सिस्टम चार अलग-अलग तरीके से गाड़ी चला सकता है। इसमें केवल इलेक्ट्रिक मोटर से चलना, इंजन से बिजली बनाकर मोटर को चलाना, इंजन और मोटर दोनों का साथ इस्तेमाल करना और सीधे इंजन से गाड़ी चलाना शामिल है।

शहर में गाड़ी इलेक्ट्रिक मोड में ज्यादा शांत और स्मूद चल सकती है, जबकि हाईवे पर इंजन का इस्तेमाल माइलेज बेहतर करने में मदद कर सकता है।

REEV क्या है और कैसे काम करता है?

MG ADAPT में REEV तकनीक भी दी गई है। REEV का पूरा नाम रेंज एक्सटेंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसे आसान तरीके से समझें तो REEV एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें पहियों को हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर ही चलाती है। इसमें पेट्रोल इंजन भी होता है, लेकिन उसका काम सीधे पहियों को चलाना नहीं होता।

पेट्रोल इंजन जरूरत पड़ने पर जनरेटर की तरह काम करता है और बिजली बनाता है। यह बिजली बैटरी को सपोर्ट करती है, जिससे गाड़ी ज्यादा दूर तक चल सकती है। इसका फायदा यह है कि ड्राइविंग का अनुभव इलेक्ट्रिक कार जैसा मिलता है, लेकिन लंबी दूरी पर बैटरी खत्म होने की चिंता कुछ हद तक कम हो सकती है।

advertisement

REEV और हाइब्रिड कार में क्या फर्क है?

सामान्य हाइब्रिड कार में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों जरूरत के हिसाब से पहियों को चला सकते हैं। लेकिन REEV में पहियों को चलाने का काम हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर करती है। पेट्रोल इंजन का मुख्य काम बिजली बनाना और गाड़ी की रेंज बढ़ाना होता है।

यानी आसान भाषा में कहें तो हाइब्रिड कार में इंजन गाड़ी को सीधे चला सकता है, जबकि REEV में इंजन ज्यादातर बिजली बनाने का काम करता है।यह तकनीक उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो इलेक्ट्रिक कार जैसी स्मूद ड्राइविंग चाहते हैं, लेकिन लंबी यात्रा में सिर्फ चार्जिंग स्टेशन पर निर्भर नहीं रहना चाहते।

MG के लिए क्यों खास है यह प्लेटफॉर्म?

एक ही प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और REEV गाड़ियां बनाने की सुविधा एमजी के लिए काफी अहम हो सकती है। इससे कंपनी अलग-अलग कीमत और जरूरत के हिसाब से कई तरह की गाड़ियां बाजार में उतार सकेगी।

फिलहाल कंपनी ने यह नहीं बताया है कि MG ADAPT पर बनने वाली पहली गाड़ी कौन-सी होगी, उसमें कितनी बड़ी बैटरी मिलेगी, उसकी इलेक्ट्रिक रेंज कितनी होगी या उसे कब लॉन्च किया जाएगा।