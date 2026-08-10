एयर इंडिया के पायलट का दूसरी बार होगा डोप टेस्ट! टर्बुलेंस में 300 फीट नीचे गिरा था विमान

एयर इंडिया की एक फ्लाइट में सीवियर टर्बुलेंस के बाद अब उसके कमांडर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 4 अगस्त को हुई इस घटना में विमान हवा में अचानक 300 फीट नीचे आ गया था और कई पैसेंजर्स व केबिन क्रू मेंबर्स घायल हो गए थे।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक,अब पायलट के ड्रग स्क्रीनिंग सैंपल की दूसरी जांच हो रही है, जिससे यह साफ होगा कि घटना के समय किसी साइकोएक्टिव सब्सटेंस का असर था या नहीं और आगे उसके खिलाफ क्या एक्शन बन सकता है।

advertisement

पायलट के सैंपल की दूसरी बार होगी जांच

सरकार की ओर से रविवार को जारी स्टेटमेंट के मुताबिक, कमांडर के सैंपल्स को कन्फर्मेटरी एनालिसिस के लिए डिजिग्नेटेड लेबोरेटरी भेजा गया है। इसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इस रिपोर्ट से यह पता चलेगा कि पायलट ने किसी ड्रग या साइकोएक्टिव सब्सटेंस का सेवन किया था या नहीं और क्या इसका असर टर्बुलेंस के दौरान उसकी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी पर पड़ा हो सकता है।

4 अगस्त को 300 फीट नीचे आया था विमान

यह घटना 4 अगस्त को हुई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट सीवियर टर्बुलेंस में फंस गई और विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया। इस दौरान कई पैसेंजर्स और केबिन क्रू मेंबर्स घायल हुए थे। घटना के तुरंत बाद इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी ने मामले की जांच शुरू कर दी थी।

पहले टेस्ट में नॉन-नेगेटिव रिजल्ट के बाद कन्फर्मेशन जरूरी

क्रिटिकल एविएशन इन्वेस्टिगेशंस में साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस की स्क्रीनिंग एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर शुरुआती टेस्ट में रिजल्ट नॉन-नेगेटिव आता है, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट कराया जाता है। इसी प्रोसेस के तहत एयर इंडिया कमांडर का सैंपल अब दूसरी जांच के लिए भेजा गया है।

पॉजिटिव निकला टेस्ट तो क्या होगा?

इंडिया के एविएशन रेगुलेटर के रूल्स के मुताबिक, अगर कोई एम्प्लॉयी पहली बार ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव मिलता है, तो उसे डी-एडिक्शन या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है। सेफ्टी-सेंसिटिव ड्यूटी पर वापस आने से पहले उसका दोबारा टेस्ट होता है और रिपोर्ट क्लीन होना जरूरी है।

अगर दूसरी बार भी एम्प्लॉयी पॉजिटिव मिलता है, तो उसका लाइसेंस तीन साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। वहीं तीसरी बार पॉजिटिव रिजल्ट आने पर लाइसेंस परमानेंटली कैंसल हो सकता है।

पहले से दबाव में है एयर इंडिया

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब एयर इंडिया पहले से कई चुनौतियों से जूझ रही है। मार्च 31, 2026 को खत्म फाइनेंशियल ईयर में एयरलाइन को रिकॉर्ड ₹220 बिलियन यानी करीब $2.3 बिलियन का लॉस हुआ। इसी दौरान रेवेन्यू एक साल पहले के ₹786.4 बिलियन से घटकर ₹718.7 बिलियन रह गया।

advertisement

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, अप्रैल 2025 के शुरुआती हफ्तों में एयर इंडिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आई थी, लेकिन मई में पाकिस्तान की ओर से इंडियन कैरियर्स के लिए एयरस्पेस बंद किए जाने के बाद यूएस और यूरोप की फ्लाइट्स को लंबे रूट्स लेने पड़े।

इसके बाद जून में हुए क्रैश, जिसमें 240 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, और मिडिल ईस्ट में टर्मॉइल ने एयरलाइन की मुश्किलें और बढ़ा दीं। अब 4 अगस्त की टर्बुलेंस घटना की जांच और पायलट की कन्फर्मेटरी ड्रग रिपोर्ट पर नजर बनी हुई है।