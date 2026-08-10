गुरुग्राम में ₹271 करोड़ का पेंटहाउस, आखिर DLF के इस लग्ज़री घर में ऐसा क्या है खास?

गुरुग्राम में एक बड़ी लग्ज़री रेजिडेंशियल डील सामने आई है। बिजनेस टुडे ने PTI के हवाले से बताया कि एंटरप्रेन्योर मानव सरदाना ने DLF के आने वाले लग्ज़री हाउसिंग प्रोजेक्ट ‘द डहलियास’ में 271 करोड़ रुपये में एक पेंटहाउस खरीदा है। प्रति वर्ग फुट कीमत के हिसाब से इसे देश की सबसे महंगी रेजिडेंशियल डील्स में से एक बताया जा रहा है।

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इस प्रॉपर्टी को उद्यमी मानव सरदाना ने खरीदा है, जो इंपीरियल ऑटो से जुड़े रहे हैं जो ऑरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) को सप्लाई करने वाली कंपनी है।

कितना बड़ा है पेंटहाउस?

इस पेंटहाउस का सुपर एरिया 17,200 वर्ग फुट है, जबकि कारपेट एरिया 10,500 वर्ग फुट है। सूत्रों के मुताबिक, DLF ने इसे सुपर एरिया के आधार पर करीब 1.58 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से बेचा है।

कारपेट एरिया के हिसाब से इसकी कीमत करीब 2.6 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट बैठती है।

DLF का ‘द डहलियास’ प्रोजेक्ट

DLF ने ‘द डहलियास’ को अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया था। गुरुग्राम के DLF फेज 5 में स्थित यह सुपर-लग्ज़री प्रोजेक्ट 17 एकड़ में फैला है। इसमें कुल 420 अपार्टमेंट और पेंटहाउस हैं।

इस प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट की कीमतें 100 करोड़ रुपये से 170 करोड़ रुपये के बीच हैं। वहीं, पेंटहाउस की कीमत इससे भी ज्यादा है।

DLF को इस प्रोजेक्ट से 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। कंपनी अब तक 65 प्रतिशत से ज्यादा यूनिट्स बेच चुकी है।

लग्ज़री घरों की मांग बढ़ी

कोविड-19 महामारी के बाद से भारत के सात प्रमुख शहरों में लग्ज़री घरों की मांग बढ़ी है। गुरुग्राम और मुंबई में अपार्टमेंट और पेंटहाउस की कई बड़ी डील्स हुई हैं।

DLF की सेल्स बुकिंग में गिरावट

271 करोड़ रुपये की यह डील ऐसे समय में हुई है जब DLF की तिमाही सेल्स बुकिंग में भारी गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कंपनी की सेल्स बुकिंग 94 प्रतिशत गिरकर 657 करोड़ रुपये रह गई। इस तिमाही में कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया।

वित्त वर्ष 2025-26 में DLF की सेल्स बुकिंग 20,143 करोड़ रुपये रही। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा रिकॉर्ड 21,223 करोड़ रुपये था। इस तरह इसमें 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

DLF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 20,000 करोड़ रुपये की सेल्स बुकिंग का लक्ष्य रखा है। जून तिमाही कमजोर रहने के बावजूद कंपनी इस लक्ष्य को पूरा करने को लेकर आश्वस्त है।

नेट प्रॉफिट में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी

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जून में खत्म हुई तिमाही में DLF का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4 प्रतिशत बढ़कर 793.90 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, कंपनी की कुल इनकम एक साल पहले इसी तिमाही के 2,980.88 करोड़ रुपये से घटकर 1,605.56 करोड़ रुपये रह गई।

DLF अब तक 352 मिलियन वर्ग फुट से ज्यादा एरिया में 185 से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप कर चुकी है।

