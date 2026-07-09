उत्तराखंड ने हासिल की बड़ी सफलता, बना देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य

Uttarakhand literacy: उत्तराखंड ने पढ़ाई के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। अब उत्तराखंड देश का छठा ऐसा राज्य बन गया है, जहां लगभग सभी लोग पढ़ना-लिखना जानते हैं। यह काम नई शिक्षा नीति 2020 और ULLAS योजना की मदद से हुआ है। इस योजना का मकसद उन लोगों को पढ़ना-लिखना सिखाना है, जिन्हें पहले पढ़ाई का मौका नहीं मिला था।

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उत्तराखंड ने बड़ों को पढ़ाने से जुड़े सभी जरूरी काम पूरे कर लिए हैं। इसके बाद राज्य को पूरी तरह पढ़ा-लिखा राज्य घोषित कर दिया गया। इसे उत्तराखंड के लिए बड़ी खुशी का मौका माना जा रहा है।

राज्यपाल ने दी हरी झंडी

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए कुछ नियम बनाए थे। उत्तराखंड ने उन सभी नियमों को पूरा किया। इसके बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड ने 8 जुलाई को उत्तराखंड को पूरी तरह पढ़ा-लिखा राज्य घोषित करने की हरी झंडी दे दी।

इस फैसले से उत्तराखंड पढ़ाई-लिखाई के मामले में एक कदम और आगे बढ़ा है।

इन राज्यों के बाद उत्तराखंड का नाम

उत्तराखंड से पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम पूरी तरह पढ़े-लिखे राज्य बन चुके हैं। अब उत्तराखंड का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। इससे पढ़ाई के मामले में राज्य की पहचान और मजबूत हुई है।

सीएम धामी ने जताई खुशी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य के लिए बहुत बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की मेहनत और लोगों के साथ मिलकर काम करने का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार और लोग साथ मिलकर काम करते हैं, तो बड़े काम भी पूरे हो जाते हैं।

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सीएम धामी ने यह भी कहा कि ऐसे काम देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सरकार चाहती है कि हर इंसान मोबाइल और इंटरनेट चलाना सीखे, पैसे और बैंक से जुड़ी बातें समझे और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली जरूरी बातें सीख सके।

शिक्षा विभाग ने भी जताई खुशी

एजुकेशन मिनिस्टर डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि यह पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हर इंसान को अच्छी पढ़ाई का मौका मिले।

स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी रविनाथ रमन ने कहा कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। ULLAS योजना की मदद से हर तरह के लोगों तक पढ़ाई पहुंचाने की कोशिश की गई।

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डायरेक्टर जनरल, स्कूल एजुकेशन आकांक्षा कोंडे ने कहा कि यह सफलता सभी जिलों, शिक्षकों और लोगों की मेहनत से मिली है। डायरेक्टर, प्राइमरी एजुकेशन कुंवर सिंह रावत ने कहा कि आगे भी राज्य पढ़ाई और जिंदगी में काम आने वाली जरूरी बातों पर ध्यान देता रहेगा।