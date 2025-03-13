उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के लाभार्थियों को होली (Holi) और रमजान (Ramadan) से पहले मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल (Free LPG Cylinder Refill) देने का एलान किया है।

इस योजना का लाभ 1.86 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा। इसके लिए सरकार 1,890 करोड़ रुपये जारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस पहल का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को देते हुए कहा कि वर्ष 2016 में शुरू हुई उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana 2016) के तहत अब तक देशभर में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिनमें से करीब दो करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान

पावन होली पर्व के पूर्व आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लखनऊ में डीबीटी के माध्यम से ₹1,890 करोड़ की धनराशि से उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण कर 'उज्ज्वला उपहार' प्रदान किया।



आप सभी पर्व और त्योहार अच्छे ढंग से मना… pic.twitter.com/i0nvOmIbqa — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 12, 2025

लखनऊ में सब्सिडी वितरण कार्यक्रम (Subsidy Distribution Program) के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ लोग इस योजना से लाभ उठाएंगे।

उन्होंने बताया कि 2021 में सरकार ने यह वादा किया था कि 2022 में दोबारा सत्ता में आने पर होली (Holi) और दीपावली (Diwali) पर फ्री गैस सिलेंडर (Free Gas Cylinder) दिया जाएगा। तब से यह योजना हर वर्ष जारी है ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवार अपने त्योहार अच्छे से मना सकें। इस बार होली और रमजान एक साथ आ रहे हैं, इसलिए सभी लाभार्थियों को इसका फायदा दिया जा रहा है।

योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना के लाभार्थियों को समय पर मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल मिले। इसके लिए लाभार्थियों को अपने LPG Distributor के पास जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सिलेंडर बुक करना होगा।