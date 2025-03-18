scorecardresearch
बड़ा झटका! BSE और NSE ने इस महारत्न कंपनी पर लगाया जुर्माना - बुधवार को फोकस में रहेगा PSU Stock

बाजार बंद होने से ठीक पहले सरकारी तेल कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि एनएसई और बीएसई ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 18, 2025 17:03 IST

PSU Stock: महारत्न पीएसयू कंपनी Oil India Ltd को BSE और NSE से बड़ा झटका लगा है। बाजार बंद होने से ठीक पहले सरकारी तेल कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि एनएसई और बीएसई ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है। 

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने बताया कि बीएसई ने कंपनी पर 10,54,9201 रुपये और एनएसई ने भी 10,54,9201 रुपये का जुर्माना लगाया है। 

क्यों लगा जुर्माना?

बीएसई फाइलिंग के मुताबिक BSE और NSE ने यह जुर्माना विभिन्न कारणों से लगया है। 

  • पहला कारण-  दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करना, जिसमें कम से कम एक महिला शामिल हो। 
     
  • दूसरा कारण- बोर्ड बैठक की कोरम और लेखा परीक्षा समिति की नियुक्ति न करना
     
  • तीसरा कारण- नामांकन और पारिश्रमिक समिति की नियुक्ति न करना
     
  • चौथा कारण-  हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना न करना 

क्या है कंपनी का जवाब?

कंपनी ने अपने फाइलिंग में जवाब देते हुए कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय Ministry of Petroleum & Natural Gas (MoP&NG) के माध्यम से की जाती है और कंपनी सेबी के विभिन्न विनियमों का अनुपालन करने के लिए बोर्ड में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति के लिए नियमित रूप से MoP&NG से अनुरोध कर रही है।

कंपनी ने आगे कहा कि बोर्ड की संरचना के साथ-साथ विभिन्न समितियों के संबंध में ऊपर बताए गए कारण कंपनी के नियंत्रण से बाहर है क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जिसमें निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

Oil India Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 2.06% या 7.80 रुपये की तेजी के साथ 385.80 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.81% या 6.85 रुपये चढ़कर 385 रुपये पर बंद हुआ है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
