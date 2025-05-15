आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) सिर्फ एक आईडी प्रूफ नहीं, बल्कि हर भारतीय की डिजिटल पहचान बन चुका है। चाहे सरकारी सब्सिडी लेनी हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या मोबाइल सिम लेना हो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छी बात यह है कि अब आप घर बैठे भी आधार कार्ड बनवाने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं।

क्यों जरूरी है आधार कार्ड? (Importance of Aadhaar Card)

आधार कार्ड की अहमियत अब हर वर्ग के लोगों के लिए बढ़ गई है। यह न सिर्फ आपका आईडी का सबूत है, बल्कि बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, पेंशन, स्कॉलरशिप, गैस सब्सिडी और पासपोर्ट जैसी सर्विस के लिए भी जरूरी हो चुका है। इसके बिना कई जरूरी काम रुक सकते हैं।

ऑनलाइन आधार अप्लाई कैसे करें? (How to apply for Online Aadhaar Card?)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार के लिए आवेदन की प्रोसेस को बेहद आसान बना दिया है। अब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से आधार के लिए अप्वाइंटमेंट बुक कर सकते हैं और जरूरी जानकारी पहले ही ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कार्ड के लिए नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करें।

स्टेप 1: आपको सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2: अब "New Aadhaar" ऑप्शन चुनने के बाद आपको नाम, जन्मतिथि, पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी।

स्टेप 3: इसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिससे आपकी जानकारी की वेरिफाई की जाएगी। इसके बाद पहचान, पते और जन्म की तारीख से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भरनी होगी।

स्टेप 4: यहां "My Aadhaar" टैब में जाकर "Book an Appointment" का ऑप्शन चुनें।

स्टेप 5: इसके बाद अपना शहर और नजदीकी आधार सेवा केंद्र को सेलेक्ट करें।

स्टेप 6: आप अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और समय का स्लॉट चुन सकते हैं।

स्टेप 7: अप्वाइंटमेंट वाले दिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर नजदीकी आधार केंद्र जाना होगा।

आधार केंद्र पर क्या होगा?

आधार केंद्र पर आपकी बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी। आधार सेंटर में जाकर आपकी फोटो खींची जाएगी, फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और आंखों की स्कैनिंग (आईरिस स्कैन) होगी। इसके अलावा आपके लाए हुए डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई किया जाएगा।

इसके बाद आपको एक एनरोलमेंट स्लिप दी जाएगी, जिसमें एक नंबर होगा जिससे आप आधार स्टेटस को ऑनलाइन देख सकते हैं।

कितना समय लगता है आधार बनने में?

आमतौर पर आधार कार्ड 15 से 30 दिन के भीतर बन जाता है। आप इसे UIDAI की वेबसाइट से PDF में डाउनलोड कर सकते हैं या डाक से फिजिकल कॉपी मंगवा सकते हैं। अगर आप नया आधार बनवा रहे हैं तो यह सेवा पूरी तरह फ्री है। लेकिन अगर आप आधार में कोई जानकारी जैसे नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलवाना चाहते हैं तो ₹50 से ₹100 तक की फीस लग सकती है।