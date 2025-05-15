scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडबाजार गिरा तो भी डरे नहीं! Canara का नया फंड करेगा पैसे की सुरक्षा

बाजार गिरा तो भी डरे नहीं! Canara का नया फंड करेगा पैसे की सुरक्षा

Canara Robeco Mutual Fund निवेश के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें बिकवाली भरे बाजार में भी मुनाफा कमाया जा सकता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 15, 2025 12:24 IST
केनरा रोबैको म्यूचुअल फंड (Canara Robeco Mutual Fund) ने एक नया मल्टी एसेट ऐलोकेशन फंड (Multi Asset Allocation Fund) लॉन्च किया है। इसका मकसद है कि जब बाजार में तेजी हो, तब ज्यादा रिटर्न कमाया जाए और जब बाजार गिरे, तब निवेशकों के पैसों को ज्यादा नुकसान न हो।

यह फंड एक ही साथ कई जगह (जैसे कि शेयर (Equity), डेट (Debt), गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ (Gold & Silver ETF)) पैसा लगाएगा। । इसका मतलब है कि एक ही फंड में निवेशक को डाइवर्सिफाइड इनवेस्टमेंट का फायदा मिल जाएगा ।

कैसे करता है यह फंड काम?

मल्टी एसेट ऐलोकेशन फंड बाजार की हालत के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकता है। यह 65% से 80% तक पैसा शेयर बाजार में लगाएगा, 10% से 25% तक गोल्ड और सिल्वर में और 10% से 26% तक डेट यानी बांड्स या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यह फंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) में भी निवेश करता है।

बाजार के हिसाब से बदलेगा प्लान

फंड के इक्विटी हेड श्रीदत्ता भंदवालदर ने कहा कि यह फंड मार्केट की चाल पर नजर रखेगा और उसी हिसाब से निवेश बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर मार्केट में तेजी दिखेगी तो ये फंड 80% तक पैसा शेयरों में लगाएगा। लेकिन जब मार्केट कमजोर होगा तो इक्विटी में निवेश कम कर दिया जाएगा, ताकि नुकसान से बचा जा सके।

किन कंपनियों में होगा निवेश?

इस फंड में वैसे स्टॉक्स को चुना जाएगा जिनका प्रदर्शन हर तरह की मार्केट सिचुएशन में अच्छा रहा हो। यानी, सेक्टर की लीडर कंपनियों या मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियों को पहले स्थान दी जाएगी। स्टॉक सिलेक्शन से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इस बात पर कि कितना पैसा कहां लगाया जाए, यानी सही ऐलोकेशन ही फंड की ताकत होगी।

क्या यह फंड आपके लिए सही है?

मल्टी एसेट ऐलोकेशन फंड उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो चाहते हैं कि उनका पैसा अलग-अलग जगहों पर फैला हो, जिससे रिस्क कम हो और मौका आने पर अच्छा रिटर्न भी मिले।

हालांकि, यह फंड भी पूरी तरह से रिस्क-फ्री नहीं है। इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का असर पड़ सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले आपको अपनी इनवेस्टमेंट की अवधि, रिस्क लेने की क्षमता और टैक्स की स्थिति को जरूर समझना चाहिए।
 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
