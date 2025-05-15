Gold, Silver Price Today: लूट लो! लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना, चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव?

Gold Silver Rates Today : गुरुवार 15 मई को एक बार फिर से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के वायदा कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है।

दोपहर 12:15 बजे तक MCX पर सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.94% या 863 रुपये गिरकर 91402 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था तो वहीं चांदी का 4 जुलाई 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.03% या 981 रुपये गिरकर 94485 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक सोने की रिटले कीमतों में आज कमी आई है। आज दोपहर 12:03 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9148 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 8380 रुपये है।

आपके शहर में क्या है गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: