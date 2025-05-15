scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगGold, Silver Price Today: लूट लो! लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना, चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव?

Gold, Silver Price Today: लूट लो! लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना, चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव?

Gold Silver Rates Today : MCX के साथ-साथ सोने की रिटेल कीमतें भी गिरी हैं। जानिए चांदी का क्या है हाल और क्या है लेटेस्ट प्राइस?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 15, 2025 12:32 IST

Gold Silver Rates Today : गुरुवार 15 मई को एक बार फिर से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के वायदा कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। 

दोपहर 12:15 बजे तक MCX पर सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.94% या 863 रुपये गिरकर 91402 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था तो वहीं चांदी का 4 जुलाई 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.03% या 981 रुपये गिरकर 94485 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था। 

advertisement

IBJA Gold Rates

India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक सोने की रिटले कीमतों में आज कमी आई है। आज दोपहर 12:03 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9148 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 8380 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,071 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,077 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,223 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,119 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,075 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,700 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,085 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत   1,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,232 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत  96,095 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 15, 2025