Aadhaar Card में ऑनलाइन क्या-क्या अपडेट कर सकते है? जानिए क्या फ्री है और किसके लिए देना होगा चार्ज

Online Aadhaar Update: जब से देश में ऑनलाइन का क्रेज बढ़ा है, लोग ज्यादातर काम घर बैठे ऑनलाइन ही करवाना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) ऑनलाइन अपडेट से जुड़ी यह खबर लाए हैं।

दरअसल कई लोगों को यह लगता है कि वो अपने आधार से जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आधार कार्ड में ऑनलाइन आप सिर्फ अपना पता और डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा नाम, जन्मतिथि, बायोमेट्रिक इत्यादि के लिए आपको अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर ही जाना होगा।

अब यहा दो सवाल आते हैं - पहला यह की आप आधार कार्ड में ऑनलाइन क्या-क्या अपडेट कर सकते हैं और दूसरा सवाल यह की क्या ऑनलाइन अपडेट के लिए कोई चार्ज देना पड़ता है या फ्री में हो जाता है?

आधार कार्ड में ऑनलाइन क्या-क्या अपडेट कर सकते हैं?

आप सिर्फ अपना पता (Address) और अपना डॉक्यूमेंट ही ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। यह दोनों अपडेट आप फ्री में कर सकते हैं इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है।

इसके अलावा यहां ध्यान दें कि आप आधार कार्ड के लिए नामांकन (Enrollment) फ्री में ऑनलाइन कर सकते है।

बाकी अन्य चीजें कैसे होंगी अपडेट?

अगर आपको आधार कार्ड पर अपना नाम, जन्मतिथि (Date of birth), मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आंख की स्कैनिंग) इत्यादि को अपडेट करवाना है तो इन सभी कामों के लिए आपको अपने नजदिकी आधार केंद्र जाना ही होगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

ऑफलाइन अपडेट करने पर कौन सी चीजें फ्री में अपडेट होगी और कौन सी चीजों के लिए देना होगा चार्ज?

1. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट फ्री में होता है। UIDAI के नियमों के मुताबिक, बच्चों के आधार कार्ड को दो बार 5 साल की उम्र पर और दूसरी बार 15 साल की उम्र पर बायोमेट्रिक अपडेट करवाना जरूरी होता है। इसी को मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट कहा जाता है।

2. डेमाग्रफिक अपडेट जैसे नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर इत्यादि को अपडेट करवाने के लिए आपको जीएसटी सहित 50 रुपये का चार्ज देना होगा।

3. मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट अगर नहीं है तो इस स्थिति में अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं तो आपको जीएसटी सहित 50 रुपये का चार्ज देना होगा।

4. e-KYC का उपयोग करके आधार सर्च/किसी अन्य उपकरण का उपयोग करके A4 शीट पर रंगीन प्रिंटआउट लेने के लिए आपको जीएसटी सहित 30 रुपये का चार्ज देना होगा।

