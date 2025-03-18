PM Internship Scheme युवाओं के लिए बड़ा मौका, अब मोबाइल ऐप से करें अप्लाई

PMIS Mobile App: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के लिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने युवाओं से इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने को कहा है। इस स्कीम से न सिर्फ युवाओं को अपनी स्किल डेवलप करने का मौका मिलेगा बल्कि इससे उनको नौकरी का अवसर भी मिलेगा। इस योजना में अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।



क्या है PM Internship Scheme?

पीएम इंटर्नशिप स्कीम (PMIS) का एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में किया था। PM इंटर्नशिप स्कीम 2025 के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। सरकार ने युवाओं को जॉब के लिए तैयार करने के लिए PM इंटर्नशिप स्कीम (PMIS) शुरू की है। इसमें देश के 1.25 लाख युवा टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कर सकते हैं।

स्कीम के लाभार्थी को सरकार हर महीने ₹5,000 स्टाइपेंड देगी, जिसमें ₹4,500 सरकार देगी और ₹500 कंपनी देगी। इस योजना के लिए 21 से 24 साल के युवा अप्लाई कर सकते हैं।

PMIS Mobile App लॉन्च

इस स्कीम के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस अब और आसान हो गया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने PMIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इससे युवा अपने मोबाइल से ही जल्दी और आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।



कैसे करें रजिस्ट्रेशन? (PM Internship Scheme Registration Process)

इस योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें-

स्टेप 1: PM इंटर्नशिप स्कीम की वेबसाइट www.pminternship.mc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: ‘Youth Registration’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालें और OTP वेरीफाई करें।

स्टेप 4: पासवर्ड सेट करें और अपनी प्रोफाइल पूरी करें।

स्टेप 5: eKYC के लिए आधार या डिजिलॉकर का उपयोग करें।

स्टेप 6: सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।

PM Internship Scheme की रजिस्ट्रेशन डेट

PM Internship Scheme की रजिस्ट्रेशन डेट पहले 12 मार्च तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक इस स्कीम के लिए आवेदन नहीं किया है तो झटपट कर लें। आवेदक पीएम इंटर्नशिप स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।